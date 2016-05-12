НХЛ: "Сент-Луїс" обіграв "Даллас" і вийшов у півфінал Кубка Стенлі

У Далласі завершився сьомий вирішальний матч серії плей-офф другого раунду Кубка Стенлі, де місцеві "Старз" приймали "Сент-Луїс Блюз" і були розгромлені з рахунком 1:6.

Гості забезпечили собі перевагу з великим рахунком вже після першого періоду, а далі тільки збільшували його.

Даллас — Сент-Луїс 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)

Шайби: 05:23 Фаббрі (Брауера, Счастни — більш) — 0:1, 18:22 Счастни (Брауера, Фаббрі) — 0:2, 19:56 Берглунд (Лехтеря, Бекес) — 0:3, 23:50 Бекес (Берглунд, Парейко) — 0:4, 35:06 Брауера (Фаббрі, Счастни) — 0:5, 45:15 (Ітт Голігоскі, Одуя) — 1:5, 55:20 Тарасенко (Швартц, Лехтеря — у порожні ворота) — 1:6

Воротарі: Лехтонен (Ніємі) — Елліотт

Три зірки: Елліотт, Фаббрі, Счастни — все Сент-Луїс

Рахунок серії 3:4