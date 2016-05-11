НХЛ: "Піттсбург" вийшов у півфінал Кубка Стенлі

В Піттсбурзі відбувся шостий матч серії плей-офф Кубка Стенлі, в якому місцеві "Пінгвінз" приймали "Вашингтон Кепіталз" і виграли з рахунком 4:3, повідомляє офіційний сайт ліги.

Доля матчу була вирішена в овертаймі.

Таким чином, "Пінгвінз" виграли серію з загальним рахунком 4-2 і вийшли у фінал Конференції - півфінал Кубка Стенлі.

Піттсбург — Вашингтон 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)

Шайби: 05:41 Кессел (Дюмолін, Хагелін) — 1:0, 27:05 Кессел (Летанг, Кунітц — більш) — 2:0, 27:38 Хагелін (Маатта, Дейлі — більш) — 3:0, 38:30 Оші (Бекстрем, Овечкін — більш) — 3:1, 47:23 Вільямс (Бекстрем) — 3:2, 53:01 Карлсон (Овечкін, Вільямс — більш) — 3:3, у першому овертаймі 06:32 Боніно (Хагелін, Кессел) — 4:3

Воротарі: Мюррей — Холтбі

Три зірки: Боніно (П), Кессел (П), Карлсон (В)

Рахунок у серії 4:2