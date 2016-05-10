НХЛ: "Даллас" і "Нешвілл" зрівняли рахунок у серії плей-офф Кубка Стенлі

У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі плей-офф Кубка Стенлі, в яких "Даллас Старз" і "Нешвілл Предаторз" здобули чергові перемоги і зрівняли рахунок у півфіналі Конференції.

Рахунок в обох серіях став 3-3 і тепер переможець визначиться у вирішальному сьомому матчі.

Нешвілл — Сан-Хосе 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 09:55 Тірні (Власіч, Хертл) — 0:1, 11:51 Тірні (Ньєто, Бернс) — 0:2, 15:27 Йосі — 1:2, 21:25 Джохансен (Елліс) — 2:2, 50:04 Кутюр (Бернс, Торнтон — більш) — 2:3, 52:44 Вілсон (Ніл, Рібейро) — 3:3, у першому овертаймі Арвідссон (Саломаки, Рінне) — 4:3

Воротарі: Рінне — Джонс

Три зірки: Арвідссон, Вілсон, Джохансен — всі Нешвілл

Рахунок у серії 3:3

Сент-Луїс — Даллас 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)

Шайби: 04:53 Янмарк (Нічушкін) — 0:1, 05:13 Фиддлер (Сівіур, Расселл) — 0:2, 16:49 Спецца (Сівіур, Джеймі Бенн — більш) — 0:3, 27:29 Стін (Бортуццо, Тарасенко) — 1:3, 48:59 Берглунд (Лехтеря, Бекес) — 2:3

Воротарі: Елліотт — Лехтонен

Три зірки: Лехтонен (Д), Стін (СЛ), Сівіур (Д)

Рахунок у серії 3:3