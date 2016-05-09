НХЛ: "Тампа-Бей" знову обіграла "Айлендерс" і вийшла до фіналу Східної конференції

"Лайтнінгс" раніше за всіх змогли здолати свого суперника у другому раунді плей-офф.

Тампа-Бей - Нью-Йорк Айлендерс - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Шайби: 06:11 Хедман - 1:0, 18:41 Бойл (Карл, Пакетт) - 2:0, 24:22 Хедман (Дрюен, Джонсон - більш.) - 3:0, 44:40 Кучеров (Кіллорн) - 4:0; Воротарі: Бішоп - Грайсс; Три зірки: Хедман, Бішоп, Бойл (всі - Тампа-Бей) Рахунок в серії - 4:1.

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