НХЛ: "Сан-Хосе" втретє виграв у "Нешвілла", "Вашингтон" скоротив відставання у серії з "Піттсбургом"

"Піттсбург Пінгвінз" втратили можливість вже сьогодні вийти до фіналу Східної конференції.

Сан-Хосе - Нешвілл - 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) Шайби: 10:47 Марло (Донской) - 1:0, 15:40 Фішер (Ніл, Вілсон) - 1:1, 17:21 Павелскі (Торнтон, Власіч) - 2:1, 21:35 Кутюр (Донской, Браун) - 3:1, 39:22 Павелскі (Марло, Торнтон - більш.) - 4:1, 59:10 Карлссон (Тірні, Браун) - 5:1; Воротарі: Джонс - Рінне; Три зірки: Павелскі, Торнтон, Кутюр (всі - Сан-Хосе); Рахунок у серії - 3:2. Вашингтон - Піттсбург - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) Шайби: 04:04 Овечкін (Бекстрем, Оші - больш.) - 1:0, 07:08 Кунітц (Кессел, Кросбі - більш.) - 1:1, 24:00 Оші (Овечкін, Карлсон - більш.) - 2:1, 29:58 Вільямс - 3:1; Воротарі: Холтбі - Мюррей; Три зірки: Холтбі, Овечкін, Оші (всі - Вашингтон); Рахунок у серії - 2:3.

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