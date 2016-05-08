НХЛ: "Сан-Хосе" втретє виграв у "Нешвілла", "Вашингтон" скоротив відставання у серії з "Піттсбургом"
12:10, 08 травня 2016Хокей
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"Піттсбург Пінгвінз" втратили можливість вже сьогодні вийти до фіналу Східної конференції.
Reuters
Сан-Хосе - Нешвілл - 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Шайби: 10:47 Марло (Донской) - 1:0, 15:40 Фішер (Ніл, Вілсон) - 1:1, 17:21 Павелскі (Торнтон, Власіч) - 2:1, 21:35 Кутюр (Донской, Браун) - 3:1, 39:22 Павелскі (Марло, Торнтон - більш.) - 4:1, 59:10 Карлссон (Тірні, Браун) - 5:1;
Воротарі: Джонс - Рінне;
Три зірки: Павелскі, Торнтон, Кутюр (всі - Сан-Хосе);
Рахунок у серії - 3:2.
Вашингтон - Піттсбург - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Шайби: 04:04 Овечкін (Бекстрем, Оші - больш.) - 1:0, 07:08 Кунітц (Кессел, Кросбі - більш.) - 1:1, 24:00 Оші (Овечкін, Карлсон - більш.) - 2:1, 29:58 Вільямс - 3:1;
Воротарі: Холтбі - Мюррей;
Три зірки: Холтбі, Овечкін, Оші (всі - Вашингтон);
Рахунок у серії - 2:3.
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