НХЛ: "Тампа-Бей" втретє виграла у "Айлендерс"

E єдиному матчі дня другого раунду плей-офф НХЛ перемогу здобула "Тампа-Бей Лайтнінг".

Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бей - 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) Шайби: 04:20 Окпосо (Кулемін, Нільсен - більш.) - 1:0, 47:49 Кучеров (Джонсон) - 1:1, ОТ 01:34 Гаррісон (Сустр, Палат) - 1:2; Воротарі: Грайсс - Бішоп; Три зірки: Гаррісон (ТБ), Окпосо (НЙ), Бішоп (ТБ) Рахунок у серії - 1:3.

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