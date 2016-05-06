НХЛ: "Даллас" і "Нешвілл" перемагають і зрівнюють рахунок у серіях Кубка Стенлі

В заокеанській лізі завершилися четверті матчі серій півфіналу конференцій.

У Національній хокейній лізі завершився черговий ігровий день в рамках плей-офф Кубка Стенлі, де перемоги здобули "Даллас Старз" і "Нешвілл Предаторз". Обидві команди зрівняли рахунок у своїх серіях. Сент-Луїс — Даллас 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1) Шайби: 10:17 Тарасенко (Швартц) — 1:0, 24:05 Факсу — 1:1, 25:14 Шарп (Джеймі Бенн, Спецца — більш.) — 1:2, 33:06 Счастни (Тарасенко, Стін — більш.) — 2:2, 6:58 Ікін (Шарп, Джеймі Бенн) — 2:3 Воротарі: Елліотт — Лехтонен Три зірки: Ікін (Д), Пьєтранджело (СЛ), Лехтонен (Д) Рахунок у серії 2:2 Нешвілл — Сан-Хосе 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) Шайби: 00:41 Вілсон (Екхольм, Елліс) — 1:0, 03:08 Бернс (Кутюр, Мартін) — 1:1, 09:50 Фішер (Ніл, Йосі) — 2:1, 34:09 Донський (Власіч, Мартін) — 2:2, 46:48 Бернс (Кутюр, Торнтон — більш.) — 2:3, 55:39 Ніл (Елліс, Вілсон) — 3:3, 111:12 Фішер (Екхольм, Вілсон) — 4:3 Воротарі: Рінне — Джонс Три зірки: Фішер, Рінне, Вілсон — всі Нешвілл Рахунок у серії 2:2

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