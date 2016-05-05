НХЛ: "Піттсбург" здобув третю перемогу в серії з "Вашингтоном"

У Національній хокейній лізі відбувся четвертий матч серії другого раунду Кубка Стенлі, в якому "Піттсбург Пінгвінз" виграли у "Вашингтон Кепіталз" і впритул наблизилися до виходу в третій раунд.

Рахунок у серії став 3:1 на користь "пінгвінів".

Команди на рівних провели перші два періоди, поперемінно виходячи вперед у рахунку і порівнюючи результат. У третій 20-хвилинці забитих голів не було. А в овертаймі вирішальний гол забив шведський гравець "пінгвінів" Патрік Хорнквіст.

Піттсбург — Вашингтон 3:2 (ОТ) (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 02:58 Бігл (Уілсон, Чорні) — 0:1, 09:16 Дейлі (Хорнквіст, Кросбі) — 1:1, 23:07 Каллен (Кунакл, Дюмолін) — 2:1, 36:19 Карлсон (Вільямс) — 2:2, у першому овертаймі 02:34 Хорнквіст (Ширі, Дюмолін) — 3:2

Воротарі: Мюррей — Холтбі

Три зірки: Хорнквіст (П), Каллен (П), Карлсон (В)

Рахунок у серії 3:1