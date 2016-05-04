НХЛ: "Тампа-Бей" та "Сент-Луїс" вийшли вперед у серіях плей-офф

Черговий день плей-офф НХЛ відзначився драматичною перемогою "Тампи-Бей" в Нью-Йорку.

Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бей - 4:5 ОТ (1:1, 1:1, 2:2, 0:1) Шайби: 07:55 Бейлі (Кулемін, Хамоник) - 1:0, 19:47 Келлахан (Кіллорн, Філппула) - 1:1, 28:10 Хедман (Джонсон) - 1:2, 34:50 Ледді (Клаттербак, Сізікас) - 2:2, 42:27 Бейлі (Хікі, Прінс - більш.) - 3:2, 43:25 Намєстніков (Філппула, Кіллорн) - 3:3, 51:23 Клаттербак (Сізікас) - 4:3, 59:21 Кучеров (Дрюен, Хедман) - 4:4, 02:48 Бойл (Хедман, Келлахан) - 4:5 Воротарі: Грайсс - Бішоп Три зірки: Бойл (ТБ), Хедман (ТБ), Бейлі (НЙ) Рахунок у серії - 1:2. Нешвілл - Сан-Хосе - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) Шайби: 13:13 Марло (Хертл, Власіч) - 0:1, 25:11 Ніл (Екхольм, Джохансен - більш.) - 1:1, 34:44 Вебер - 2:1, 46:55 Вілсон (Елліс, Фішер) - 3:1, 55:49 Форсберг (Йосі, Вебер - більш.) - 4:1; Воротарі: Рінне - Джонс; Три зірки: Рінне, Вебер, Ніл (всі - Нешвілл); Рахунок у серії - 1:2. Сент-Луїс - Даллас - 6:1 (2:1, 3:0, 1:0) Шайби: 04:44 Сівіур (Спецца, Одуя) - 0:1, 05:41 Стін (Счастни, Брауера) - 1:1, 16:10 Бекес (Шеттенкірк, Тарасенко - більш.) - 2:1, 22:34 Брауера (Боумістер, Пьєтранджело) - 3:1, 23:50 Тарасенко (Берглунд, Фаббрі) - 4:1, 38:03 Стін (Тарасенко, Швартц - більш.) - 5:1, 58:06 Бекес (Гуннарссон - менш.) - 6:1; Воротарі: Елліотт — Ніємі (Лехтонен); Три зірки: Стін, Тарасенко, Бэкес (Сент-Луїс); Рахунок у серії - 2:1.

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