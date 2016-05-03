Один з провідних молодих хокеїстів України прийняв громадянство Росії

21-річний нападник Павло Падакін став черговим новачком хокейного клубу «Сочі». З хокеїстом підписаний контракт на один сезон.

В анкетних даних гравця в графі "громадянство" значиться Росія.

Між тим, гравець взяв участь у двох чемпіонатах світу у складі збірної України - у юніорській першості україни (U-18) та молодіжному (U-20).

Раніше гравець виступав за океаном, погравши у Північноамериканської (юніорська), Західній (молодіжна), Американської (фарм-клуби команд НХЛ) хокейних лігах, а також у лізі Східного узбережжя.

Попередній сезон форвард провів у «Ліхай-Веллі Фэнтомс» (41 матч, 2 голи, 7 передач) і «Редінг Роялс» (26 ігор, 8 шайб, 9 асистів).

Падакін міг опинитися в КХЛ ще два роки тому, коли підписав контракт з «Донбасом», але тоді нападнику довелося повернутися до Канади, так як український клуб припинив свої виступи у лізі через війни на Донбасі.