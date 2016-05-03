"Піттсбург" обіграв "Вашингтон" в єдиному матчі дня Кубка Стенлі
11:31, 03 травня 2016Хокей
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Гра завершилася з рахунком 3:2 на користь "пінгвінів".
Reuters
"Піттсбург Пінгвінз" на своєму майданчику виграли третій матч чвертьфінальної серії Кубка Стенлі проти "Вашингтон Кепіталз" з рахунком 3:2.
Рахунок у серії тепер став 2:1 на користь "пінгвінів".
Піттсбург — Вашингтон 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
Шайби: 06:37 Хорнквіст (Дейлі, Ширина) — 1:0, 07:37 Кунакл (Каллен, Летанг) — 2:0, 35:03 Хагелін (Боніно, Кессел) — 3:0, 48:02 Овечкін (Нісканен, Бекстрем) — 3:1, 59:04 Вільямс (Овечкін, Карлсон) — 3:2
Воротарі: Мюррей — Холтбі
Три зірки: Мюррей (П), Хагелін (П), Овечкін (В)
Рахунок у серії 2:1
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