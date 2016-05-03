"Піттсбург" обіграв "Вашингтон" в єдиному матчі дня Кубка Стенлі

"Піттсбург Пінгвінз" на своєму майданчику виграли третій матч чвертьфінальної серії Кубка Стенлі проти "Вашингтон Кепіталз" з рахунком 3:2.

Рахунок у серії тепер став 2:1 на користь "пінгвінів".

Піттсбург — Вашингтон 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Шайби: 06:37 Хорнквіст (Дейлі, Ширина) — 1:0, 07:37 Кунакл (Каллен, Летанг) — 2:0, 35:03 Хагелін (Боніно, Кессел) — 3:0, 48:02 Овечкін (Нісканен, Бекстрем) — 3:1, 59:04 Вільямс (Овечкін, Карлсон) — 3:2

Воротарі: Мюррей — Холтбі

Три зірки: Мюррей (П), Хагелін (П), Овечкін (В)

Рахунок у серії 2:1