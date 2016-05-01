НХЛ: "Піттсбург" і "Тампа-Бей" зрівняли рахунок у серіях другого раунду плей-офф

"Піттсбург" обіграв в гостях "Вашингтон", а Тампа-Бей" взяла домашню перемогу над "Айлендерс".

Вашингтон - Піттсбург - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Шайби: 27:08 Хагелін (Боніно) - 0:1, 44:08 Йоханссон (Карлсон, Кузнєцов - більш.) - 1:1, 55:32 Фер (Малкін, Кунітц) - 1:2; Воротарі: Холтбі - Мюррей; Три зірки: Холтбі (В), Фер (П), Нісканен (В); Рахунок у серії - 1:1. Тампа-Бей — Нью-Йорк Айлендерс - 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) Шайби: 06:03 Джонсон (Палат, Хедман) - 1:0, 11:55 Дрюэн (Філппула) - 2:0, 15:15 Кулемін (Хікі, Квайн - більш.) - 2:1, 31:59 Хедман (Джонсон, Дрюен - більш.) - 3:1, 57:42 Джонсон (Гаррісон - у порожні ворота) - 4:1; Воротарі: Бішоп - Грайсс Три зірки: Хедман, Дрюен, Джонсон (всі - Тампа-Бей) Рахунок у серії - 1:1.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter