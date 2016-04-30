"Сан-Хосе" і "Даллас" виграли стартові матчі другого раунду Кубка Стенлі

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі відбулися стартові матчі другого раунду серії плей-офф Кубка Стенлі, в яких здобули перемоги "Сан-Хосе Шаркс" і "Даллас Старз".

Сан-Хосе — Нешвілл 5:2 (0:0, 0:1, 5:1)

Шайби: 24:33 Фішер (Джохансен, Екхольм — більш) — 0:1, 42:37 Хертл (Уорд, Власіч — більш) — 1:1, 51:49 Уорд (Донський, Бернс) — 2:1, 55:40 Кутюр (Павелскі, Бернс — більш) — 3:1, 58:11 Джохансен (Йосі, Вілсон) — 3:2, 58:31 Кутюр (Сполинг — у порожні ворота) — 4:2, 59:10 Вингелс (у порожні ворота) — 5:2

Воротарі: Джонс — Рінного (Хаттон)

Три зірки: Уорд, Кутюр, Хертл — усі Сан-Хосе

Рахунок у серії 1:0

Даллас — Сент-Луїс 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 29:36 Руссель (Факсу, Клінгберг) — 1:0, 51:32 Шеттенкірк (Парейко, Берглунд) — 1:1, 55:16 Факсу (Хемскі, Голігоскі) — 2:1

Воротарі: Лехтонен — Елліотт

Три зірки: Факсу (Д), Елліотт (СЛ), Лехтонен (Д)

Рахунок у серії 1:0