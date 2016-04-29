НХЛ: "Вашингтон" вийшов вперед у серії плей-офф Кубка Стенлі проти "Піттсбурга"
13:09, 29 квітня 2016Хокей
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"Капіталісти" виграли перший матч серії.
Reuters
У єдиному матчі ігрового дня Національної хокейної ліги "Вашингтон Кепіталз" виграв у "Піттсбург Пінгвінз" в овертаймі - 4:3.
"Кепіталз" виграли на своєму майданчику багато в чому завдяки хет-трику Ті Джея Оши. Зокрема, Оши забив вирішальний гол у середині першого овертайму, на 70-й хвилині.
Вашингтон — Піттсбург 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
Шайби: 10:13 БураковськІ (Чімера, Карлсон) — 1:0, 30:40 Лавджой (Боніно, Хагелін) — 1:1, 31:37 Малкін (Кунітц, Летанг) — 1:2, 32:10 Оши — 2:2, 43:23 Оши (Овечкін) — 3:2, 48:42 Боніно (Хагелін, Кессел) — 3:3, 69:33 Оши — 4:3
Воротарі: Холтбі — Мюррей
Кидки: 35 — 45
Рахунок у серії 1:0
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