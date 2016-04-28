НХЛ: "Нешвілл" став останнім учасником півфіналів конференцій

"Нешвілл Предаторс" стали останнім учасником півфінальних серій плей-офф в Національній хокейній лізі. Минулої ночі команда зі штату Теннессі виграла вирішальний сьомий матч протистояння з "Анахаймом" з рахунком 2:1.

У другому раунді плей-офф "Нешвілл" зустрінеться з "Сан-Хосе Шаркс".

Анахайм - Нешвілл - 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Шайби: 06:19 Вілсон - 0:1, 15:53 Гостад (Вебер, Арвідссон) - 0:2, 41:45 Кеслер (Сілфверберг, Ліндхольм - більш.) - 1:2;

Воротарі: Андерсен - Рінне;

Три зірки: Рінне (Н), Кеслер (А), Гетцлаф (А);

Рахунок у серії - 3:4.

Також минулої ночі відбувся перший матч другого раунду плей-офф НХЛ, де "Нью-Йорк Айлендерс" обіграли "Тампу-Бей Лайтнінгс".

Тампа-Бей - Нью-Йорк Айлендерс - 3:5 (1:3, 0:1, 2:1)

Шайби: 3:05 Палат (Дрюен, Наместніков) - 1:0, 5:44 Хамонік (Квінн, Таварес) - 1:1, 17:28 Прінс (Строум, Нельсон) - 1:2, 19:57 Прінс (Строум, Нельсон) - 1:3, 28:59 Таварес (Окпосо, Нільсен - більш.) - 1:4, 47:41 Кучеров (Карл, Хедман) - 2:4, 57:28 Філппула (Кіллорн, Гаррісон) - 3:4, 59:05 Клаттербак (Сізікас, де Хаан) - 3:5;

Воротарі: Бішоп (Васілевскій) - Грайсс;

Три зірки: Прінс (НЙ), Нельсон (НЙ), Кучеров (ТБ);

Рахунок в серії - 0:1.