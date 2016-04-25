"Нью-Йорк Айлендерс" вперше за 23 роки вийшли до другого раунду плей-офф НХЛ
"Айлендерс", "Вашингтон" і "Даллас" сьогодні приєдналися до півфіналістів конференцій НХЛ.
"Нью-Йорк Айлендерс", "Вашингтон Кепіталс" і "Даллас Старс" минулої ночі завершили своїми перемогами серії першого раунду плей-офф НХЛ.
Успіх "Айлендерс" в матчі з "Флоридою" означає, що "остров'яни" вперше з 1993 року перемогли в серії плей-офф. У півфінальній серії Східної конференції вони зіграють з "Тампа Бей Лайтнінгс".
Ще одним учасником другого раунду плей-офф став "Даллас", який насилу обіграв "Міннесоту". Ще до кінця другого періоду "Старс" забили супернику чотири шайби, але в останні 20 хвилин господарі ледь не відігралися - зустріч завершилася за рахунку 5:4.
Третій матч дня, де зустрічалися "Філадельфія" і "Вашингтон" з мінімальною перевагою виграла столична команди. "Кепіталз" вийшли в плей-офф Східної конференції, де зіграють з "Піттсбургом".
Нью-Йорк Айлендерс - Флорида - 2:1 2ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Шайби: 18:58 Х'юбердо (Трочек, Йокінен) - 0:1, 59:06 Таварес (Кулемін, Ледді) - 1:1, 10:41 2ОТ Таварес (Квін);
Воротарі: Грайсс - Люонго
Три зірки: Таварес (А), Грайсс (А), Ледді (Ф)
Рахунок в серії - 4:2.
Міннесота - Даллас - 4:5 (0:3, 0:1, 4:1)
Шайби: 05:56 Клінгберг (Спецца, Дж. Бенн - більш.) - 0:1, 09:07 Спецца (Янмарк, Ів) - 0:2, 18:11 Шарп (Ікін, Дж. Бенн) - 0:3, 39:36 Дж. Бенн (Шарп, Спецца) - 0:4, 43:38 Спаржеон (Гранлунд, Койву - більш.) - 1:4, 44:04 Бродін (Хаула, Нідеррайтер) - 2:4, 48:39 Спаржеон (Койву, Сутер - більш) - 3:4, 50:28 Голігоскі (Янмарк, Спецца) - 3:5, 55:13 Помінвілль (Бродін, Нідеррайтер) - 4:5;
Воротарі: Дубник - Лехтонен;
Три зірки: Койву (М), Спецца (Д), Спаржеон (М);
Рахунок у серії - 2:4.
Філадельфія - Вашингтон - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Шайби: 28:59 Бекстрем (Йоханссон, Овечкін) - 0:1;
Воротарі: Нойвірт - Холтбі;
Три зірки: Бекстрем (В), Нойвірт (Ф), Холтбі (В);
Рахунок у серії - 2:4.