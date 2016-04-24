Участь гравців НХЛ в Олімпійських іграх-2018 стає все більш проблематичною

Обидві сторони стурбовані тим, що ситуація стала ще складніше, ніж раніше, повідомляє TSN Canada.

Міжнародний олімпійський комітет відмовився покрити витрати гравців НХЛ. Зокрема витрати на транспортування, страхування і проживання.

Витрати склали більше 20-ти мільйонів доларів. Раніше МОК оплачував відповідні витрати, починаючи з Ігор-1998 у Нагано.

"МОК прийняв рішення не виплачувати транспортні та страхові витрати для гравців НХЛ на наступних Олімпійських іграх. У нас була зустріч з представниками НХЛ минулого тижня і прогноз дуже несприятливий. Ми не маємо можливості покривати витрати всім гравцям. Найкращі гравці хочуть бути частиною Ігор, тому ми шукаємо консенсус. Але нам ще дуже далеко до позитивного рішення. Все ще складніше, ніж раніше", - сказав президент ІІХФ Рене Фазель в ході SportAccord конвенції.

"У нас ще більше проблем, це ще складніше, ніж раніше", продовжив Фаель.

"Ми єдиний зимовий командний вид спорту. У НХЛ повинні закрити лігу на період майже трьох тижнів у лютому. Існує також ризик отримання травм. Хороша новина в тому, що гравці хочуть брати участь в Іграх, вони хочуть бути частиною Олімпійських ігор, тому ми намагаємося знайти рішення. Це не легко", - резюмував Фазель.

Гравці найсильнішої у світі Національної хокейної ліги беруть участь в Олімпіадах з 1998 року. Діючим олімпійським чемпіоном є збірна Канади, яка обіграла у фіналі Ігор Сочі-2014 команду США.