Збірна України з хокею - чемпіон світу в Дивізіоні 1B

Збірна України з хокею стала чемпіоном світу в Дивізіоні 1B, який є третім ешелоном світової хокейної піраміди.

Цей успіх став можливий завдяки сьогоднішньої невдачі збірної Литви в матчі проти Хорватії. Для того, щоб стати чемпіоном, литовцям було необхідно перемагати суперника в основний час матчу, але це їм зробити не вдалося - після закінчення трьох періодів рахунок у грі був 1:1.

У результаті, перше місце на ЧС-2016 здобула збірна України - у неї в активі чотири перемоги у п'яти матчах і 12 очок. Далі розташувалися Великобританія, Литва, Хорватія, Естонія і Румунія.

Перемога на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1В дозволяє збірної України повернутися в Дивізіон 1А, який є другим ешелоном світової хокейної піраміди. Українці вилетіли з цього дивізіону рік тому.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні збірна України провела останній матч на чемпіонаті світу, обігравши Великобританії з рахунком 2:1.