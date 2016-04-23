Збірна України з хокею - чемпіон світу в Дивізіоні 1B
Завдяки невдачі збірної Литви у грі з Хорватією команда Олександра Савицького стала переможцем турніру в Загребі.
Збірна України з хокею стала чемпіоном світу в Дивізіоні 1B, який є третім ешелоном світової хокейної піраміди.
Цей успіх став можливий завдяки сьогоднішньої невдачі збірної Литви в матчі проти Хорватії. Для того, щоб стати чемпіоном, литовцям було необхідно перемагати суперника в основний час матчу, але це їм зробити не вдалося - після закінчення трьох періодів рахунок у грі був 1:1.
У результаті, перше місце на ЧС-2016 здобула збірна України - у неї в активі чотири перемоги у п'яти матчах і 12 очок. Далі розташувалися Великобританія, Литва, Хорватія, Естонія і Румунія.
Перемога на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1В дозволяє збірної України повернутися в Дивізіон 1А, який є другим ешелоном світової хокейної піраміди. Українці вилетіли з цього дивізіону рік тому.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні збірна України провела останній матч на чемпіонаті світу, обігравши Великобританії з рахунком 2:1.