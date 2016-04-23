НХЛ: "Сан-Хосе" вийшов у другий раунд плей-офф Кубка Стенлі

"Сан-Хосе" вистачило п'яти матчів серії, щоб вийти в наступний етап, а "Даллас", "Айлендерс" і "Вашингтон" спробують це зробити в шостій грі.

Лос-Анджелес - Сан-Хосе - 3:6 (0:2, 3:1, 0:3) Шайби: 01:08 Донской (Кутюр) - 0:1, 11:21 Тірні (Бьорнс) - 0:2, 24:05 Ньєто (Уорд, Кутюр) - 0:3, 27:44 Копітар (Кінг, Дауті) - 1:3, 31:26 Картер (Маззін, Тоффолі) - 2:3, 36:36 Верстіг (Кліффорд, Маззін) - 3:3, 43:58 Донской (Бьорнс, Кутюр) - 3:4, 52:24 Павелскі (Бьорнс, Мартін) - 3:5, 59:38 Карлссон (Марло - у порожні ворота) - 3:6; Воротарі: Квік - Джонс; Три зірки: Донской (СХ), Бьорнс (СХ), Лекавальє (ЛА); Рахунок у серії - 1:4. Даллас - Міннесота - 4:5 ОТ (1:2, 0:0, 3:2, 0:1) Шайби: 3:32 Гранлунд (Джонс) - 0:1, 5:16 Шрейдер (Сутер, Спарджон) - 0:2, 17:18 Одуйя (Факсу, Клінгберг) - 1:2, 41:00 Дж. Бенн (Клінгберг) - 2:2, 41:50 Нідеррайтер (Спарджон, Помінвілль) - 2:3, 48:28 Спецца (Янмарк, Ітт) - 3:3, 48:56 Голігоскі (Ікін) - 4:3, 56:51 Койву (Гранлунд, Помінвілль) 4:4, ОТ 04:55 Койву (Сутер, Проссер) - 4:5; Воротарі: Ніємі - Дубнік; Три зірки: Койву (М), Дж. Бенн (Д), Гранлунд (М); Рахунок у серії - 3:2. Флорида - Нью-Йорк Айлендерс -1:2 2ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1) Шайби: 13:31 Нільсен (Хікі) - 0:1, 41:59 Барков (Петровіч, Ягр) - 1:1, у 2ОТ 16:00 Квайн (Жидліцкі, Хікі - більш.) - 1:2; Воротарі: Люонго - Грайсс; Три зірки: Грайсс (НЙ), Люонго (Ф), Квайн (НЙ); Рахунок у серії - 2:3. Вашингтон - Філадельфія - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Шайби: 27:52 Уайт (Ганьє, Штрайт) - 0:1, 59:29 Вандевельде (Беллемар - у порожні ворота) - 0:2; Воротарі: Холтбі - Нойвірт; Три зірки: Нойвірт (Ф), Овечкін (В), Альцнер (В); Рахунок у серії - 3:2.

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