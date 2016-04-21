НХЛ: "Вашингтон" не зміг здобути "суху" перемогу в серії з "Філадельфією"

У Національній хокейній лізі в ніч на четвер відбулися четверті матчі серії плей-офф першого раунду Кубка Стенлі, в центральному з яких "Вашингтон Кепіталс" не зміг здолати в четвертий раз поспіль "Філадельфію Флайєрс" і достроково вийти в наступний раунд змагань.

"Філадельфія" виграла на своєму майданчику з рахунком 2:1. І тепер командам, як мінімум, доведеться провести ще одну гру.

Міннесота - Даллас - 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Шайби: 25:01 Помінвілль (Нідеррайтер, Хаула) - 1:0, 29:11 Хемскі (Демерс, Руссель - більш.) — 1:1, 30:14 Койл (Зукер) - 2:1, 33:24 (Ітт Руссель, Спецца - більш.) - 2:2, 38:51 Спецца (Демерс, Джеймі Бенн) - 2:3;

Воротарі: Дубнік - Ніємі;

Три зірки: Спецца (Д), Койл (М), Спаржеон (М);

Рахунок у серії - 1:3.

Філадельфія — Вашингтон 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайби: 5:51 Гостибіхір (Жиру, Сіммондс - більш.) - 1:0, 23:51 Макдональд (Сіммондс, Шенн) - 2:0, 42:38 Оші (Нісканен, Альцнер) - 2:1;

Воротарі: Нойвірт — Холтбі;

Три зірки: Нойвірт, Гостибіхір, Сіммондс (всі - Філадельфія);

Рахунок у серії - 1:3.

Нью-Йорк Айлендерс - Флорида - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 35:18 Парселл (Ягр, Екблад - більш.) - 0:1, 39:44 Таварес (Пулок, Нельсон - більш.) - 1:1, 49:25 Петровіч - 1:2;

Воротарі: Грайсс - Люонго;

Три зірки: Петрович (Ф), Грайсс (А), Парселл (Ф);

Рахунок у серії - 2:2.

Сан-Хосе — Лос-Анджелес 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Шайби: 22:09 Бьорнс (Уорд, Власіч - більш.) - 1:0, 29:21 Павелскі (Торнтон, Марло - більш.) - 2:0, 41:40 Марло (Кутюр, Бьорнс - більш.) - 3:0, 42:49 Льюїс (Шенн, Верстіг) - 3:1, 46:44 Шенн (Копітар, Габорік) - 3:2;

Воротарі: Джонс - Квік;

Три зірки: Бьорнс (СХ), Джонс (СХ), Шенн (ЛА);

Рахунок у серії - 3:1.