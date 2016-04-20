Збірна України з хокею здобула третю поспіль перемогу на Чемпіонаті світу

Матч завершився з рахунком 7:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці мали перевагу впродовж усього матчу і відкрили рахунок вже на 6-й хвилині гри. Владислав Гаврик завершив комбінацію за участю Євгена Тимченка і Володимира Алексюка. А на 15-й хвилині Роман Благой після пасу Дениса Петрухно подвоїв перевагу українців.

У другому періоді Роберт Рооба скоротив перевагу українців у рахунку до мінімуму на 23-й хвилині. Але, в кінцівці періоду перевага в дві шайби була не тільки відновлена, але й збільшена. На 37-й хвилині українці забили два голи. Спочатку Андрій Міхнов завершив комбінацію за участю Віталія Андрейківа і Олега Шафаренка. А за 30 секунд Тимченко з подачі Гаврика забив гол і довів перевагу українців до розгромної - 4:1.

Нарешті в третьому періоді, гравці збірної України закинули ще три шайби у ворота суперників. Голи на рахунку Юрія Петранговского, Міхнова і Артема Бондарєва.

Таким чином, на рахунку збірної України 3 перемоги у 3 матчах і максимальна кількість очок - 9.

22-23 квітня команда проведе вирішальні матчі турніру проти збірних Литви та Великої Британії - основних конкурентів у боротьбі за 1-е місце і вихід в Дивізіон 1А, другий за значущістю у світовому хокеї, після Еліт-дивізіону.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з хокею у третьому за значимістю дивізіоні (23-28 команди світу) проходить в Загребі з 17 по 23 квітня.