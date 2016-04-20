НХЛ: "Тампа-Бей" і "Сент-Луїс" виграли треті матчі в серії до чотирьох перемог плей-офф Кубка Стенлі

У ніч на середу в Національній хокейній лізі відбулися чотири матчі Кубка Стенлі, в яких "Тампа-Бей" і "Сент-Луїс" здобули треті перемоги і впритул наблизилися до виходу в друге коло плей-офф.

"Тампа" здолала "Детройт" з рахунком 3:2, а "Сент-Луїс" був сильнішим за "Чикаго" - 4:3. Обидві команди здобули гостьові перемоги.

Нешвілл — Анахайм 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Шайби: 10:05 Макгінн (Хоркофф, Стюарт) — 0:1, 31:33 Ракелл (Ватанен, Перрі) — 0:2, 37:06 Стюарт (Гетцлаф, Ліндхольм) — 0:3

Воротарі: Рінне — Анденсен

Три зірки: Андерсен (А), Стюарт (А), Форсберг (Н)

Нешвілл веде в серії 2:1

Чикаго — Сент-Луїс 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Шайби: 14:02 Тарасенко (Лехтеря, Швартц) — 0:1, 29:12 Шоу (Хосса, Густафссон) — 1:1, 33:09 Кіт (Шоу, Кейн — більш) — 2:1, 37:31 Тарасенко (Стін, Шеттенкірк — більш) — 2:2, 41:35 Швартц (Шеттенкірк, Тарасенко — більш) — 2:3, 44:46 Стін — 2:4, 54:40 Кіт (Панарін, Шоу) — 3:4

Воротарі: Кроуфорд — Елліотт

Три зірки: Тарасенко (СЛ), Елліотт (СЛ), Кіт (Год)

Сент-Луїс веде в серії 3:1

"Детройт" — " Тампа-Бей 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Шайби: 05:41 Кучеров (Джонсон, Дрюен — більш) — 0:1, 30:31 Кучеров (Дрюен, Гаррісон — більш) — 0:2, 34:53 Хелм (Гленденінг, Сміт) — 1:2, 39:50 Нюквіст (Шихен) — 2:2, 57:01 Палат (Дрюен, Кучеров — більш) — 2:3

Воротарі: Мразек — Бішоп

Три зірки: Кучеров (ТБ), Дрюен (ТБ), Шихен (Д)

Нью-Йорк Рейнджерс — Піттсбург 1:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Шайби: 21:39 Неш (Кляйн, М. Стаал — менше і менше) — 1:0, 39:18 Кросбі (Кессел, Малкін — більш) — 1:1, 44:16 Каллен (Кунакл, Коул) — 1:2, 59:47 Летанг (порожні ворота) — 1:3.

Воротарі: Лундквіст — Мюррей

Три зірки: Каллен (П), Неш (Р), Мюррей (П)

Піттсбург веде в серії 2:1