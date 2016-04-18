НХЛ: "Анахайм" вдруге програв "Нешвіллу" у плей-офф Кубка Стенлі

"Анахайм Дакс", який став переможцем дивізіону в регулярному чемпіонаті НХЛ, несподівано програв більш скромним "Нешвілл Предаторс" у другому домашньому матчі плей-офф.

Таким чином, тепер рахунок у серії став 2:0 на користь "Предаторс", а протистояння через день продовжиться у Нешвіллі.

В іншому матчі дня "Нью-Йорк Айлендерс" в овертаймі обіграв "Флориду" і повів в серії 2:1. У той же час "Детройт", перемігши вдома "Тампа-Бей", скоротив відставання в серії від суперника - 1:2.

Протистояння в першому раунді плей-офф тривають до чотирьох перемог однієї з команд.

Детройт - Тампа-Бей - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Шайби: 32:42 Атанасіу (Татар, Андерссон) - 1:0, 37:22 Зеттерберг - 2:0

Воротарі: Мразек - Бішоп

Три зірки: Гленденінг, Атанасіу, Мразек (всі - Детройт)

Рахунок у серії - 1:2

Нью-Йорк Айлендерс - Флорида - 4:3 ВІД (0:1, 3:2, 0:0, 1:0)

Шайби: 02:25 Сміт (Петровіч, Матесон) - 0:1, 21:11 Барков (Сміт, Хьюбердо) - 0:2, 25:21 Пулок (Окпосо, Таварес - більш.) - 1:2, 27:23 Бьєгстад (Сміт, Куліков) - 1:3, 31:49 Прінс (Пулок, де Хаан) - 2:3, 36:55 Нільсен (Таварес, Окпосо - більш.) - 3:3 в овертаймі 12:31 Хікі (Нельсон, Бейлі) - 4:3

Воротарі: Грайсс - Люонго

Три зірки: Хікі (НЙ), Сміт (Ф), Пулок (НЙ)

Рахунок у серії - 2:1

Анахайм - Нешвілл - 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Шайби: 14:20 Кольяно - 1:0, 19:04 Екхольм (Вілсон, Сміт) - 1:1, 29:55 Сміт (Форсберг, Йосі) - 1:2, 39:21 Вебер (Йосі, Форсберг - більш.) - 1:3, 57:18 Томпсон (Сілфвеберг, Кольяно) - 2:3

Воротарі: Гібсон - Рінне

Три зірки: Рінне (Н), Томпсон (А), Йосі (Н)

Рахунок в серії - 0:2