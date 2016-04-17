Збірна України з хокею розтрощила в першому матчі чемпіонату світу Румунію

У Загребі (Хорватія) завершився матч чемпіонату світу з хокею серед команд третього за значимістю дивізіону 1B, в якому збірна України обіграла команду Румунії з рахунком 6:1, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації хокею на льоду.

Українці мали значну перевагу протягом всього матчу.

Вже на 6-й хвилині рахунок відкрив Юрій Петранговський, який скористався результативним пасом Артема Гніденка. На 12-й хвилині Владислав Гаврик скористався пасом Дмитра Чернишенка і подвоїв перевагу в рахунку своєї команди. А на 17-й хвилині Роберт Петер забив єдиний гол румунської команди в цьому матчі - 2:1.

У другому періоді єдиний гол забив Гаврик. А в третьому періоді голами відзначилися Олександр Побєдоносцев, Віктор Захаров і Гніденко, довівши рахунок до розгромного - 6:1.

Раніше, в першому матчі турніру, збірна Литви обіграла команду Естонії з рахунком 7:2.

Пізніше ввечері сьогодні зустрінуться команди Хорватії та Великобританії.

Чемпіонат світу проходить у Загребі з 17 по 23 квітня.