НХЛ: "Рейнджерс" зрівняв рахунок у серії з "Піттсбургом" у першому раунді Кубка Стенлі

У Національній хокейній лізі в ніч на неділю відбулися чергові матчі плей-офф 99-го (98-го ігрового) сезону, де лише в одній парі зберігається рівновага, повідомляє офіційний сайт ліги.

В Піттсбурзі місцеві "Пінгвінз" програли "Нью-Йорк Рейнджерс" і дозволили супернику зрівняти рахунок у серії - 1:1. У той же час, "Лос-Анджелес Кінгз" вдруге поспіль вдома програв "Сан-Хосе Шаркс" (0:2), а в парах "Даллас Старз" - "Міннесота Уайлд" і "Вашингтон Кептіалз" - "Філадельфія Флайерс" господарі майданчика ведуть з рахунком 2:0.

Піттсбург — Нью-Йорк Рейнджерс 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Шайби: 23:21 Кессел (Дейлі, Боніно — більш.) — 1:0, 32:38 Яндл (Міллер, Брассар) — 1:1, 32:56 Брассар (Міллер, Скьей) — 1:2, 36:52 Зуккарелло (Міллер) — 1:3, 40:39 Крайдер (Брассар) — 1:4, 45:42 Кессел (Боніно, Малкін — більш.) — 2:4

Воротарі: Заткофф — Лундквіст

Рахунок у серії 1:1

Вашингтон — Філадельфія 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 14:09 Карлсон — 2 (Бэкстрем, Йоханссон — більш.) — 1:0, 22:26 Чимера (Альцнер, Нісканен) — 2:0, 29:37 Ворачек (Шенн, Гостисбихир) — 2:1, 37:21 Овечкін (Бэкстрем, Йоханссон — більш.) — 3:1, 57:47 Бэкстрем (Оші, Карлсон) — 4:1

Воротарі: Холтбі — Мейсон

Рахунок у серії 2:0

Даллас — Міннесота 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 23:54 Руссель (Хемскі) — 1:0, 50:23 Джеймі Бенн (Ікін) — 2:0, 52:42 Сканделла (Дамба, Зукер — більш.) — 2:1

Воротарі: Лехтонен — Дубник

Рахунок у серії 2:0

Лос-Анджелес — Сан-Хосе 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 03:37 Павелскі (Бернс, Торнтон) — 0:1, 28:44 Кутюр (Павелскі, Марло — більш.) — 0:2, 54:59 Лекавалье (Пірсона, Маззин — більш.) — 1:2

Воротарі: Квік — Джонс

Рахунок у серії 0:2