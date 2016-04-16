НХЛ. "Тампа-Бей" подвоїла перевагу в серії, "Флорида" та "Чикаго" зрівняли рахунок

У Національній хокейній лізі тривають серії плей-офф першого раунду.

Тампа-Бей - Детройт - 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) Шайби: 15:17 Кучеров - 3 (Хедман, Джонсон - більш.) - 1:0, 23:30 Ларкін (Ерікссон, Кронвалл) - 1:1, 26:46 Бойл (Дрюен, Кобурн) - 2:1, 44:27 Річардс (Грін, Татар - більш.) - 2:2, 46:32 Джонсон (Кіллорн) - 3:2, 54:48 Джонсон (Кучеров, Гаррісон) - 4:2, 57:16 Кіллорн (К.Джонсон - у порожні ворота) - 5:2; Воротарі: Бішоп - Ховард; Три зірки: Джонсон, Дрюэн, Келлахан (всі - Тампа-Бей); Рахунок у серії - 2:0. Флорида - Нью-Йорк Айлендерс - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Шайби: 04:32 Сміт (Бьєгстад, Хьюбердо) - 1:0, 26:17 Бьєгстад (Сміт, Куліков) - 2:0, 56:27 Таварес (Ледді, Окпосо) - 2:1, 59:50 Куліков (Барков - у порожні ворота) - 3:1 Воротарі: Люонго - Грайсс Три зірки: Люонго, Сміт, Бьєгстад (всі - Флоріда) Рахунок у серії - 1:1 Сент-Луїс - Чикаго - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) Шайби: 35:20 Тарасенко (Швартц, Лехтеря) - 1:0, 39:55 Кіт (Кейн, Тейвз) - 1:1, 55:41 Шоу (Сібрук, Кейн - більш) - 1:2, 58:34 Панарін (Кіт - у порожні ворота) - 1:3, 59:59 Шеттенкірк (Бекес) - 2:3; Воротарі: Елліотт - Кроуфорд; Три зірки: Кроуфорд (Ч), Тарасенко (СЛ), Кейн (Ч); Рахунок у серії - 1:1. Анахайм - Нешвілл - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) Шайби: 00:35 Ніл (Джохансен) - 0:1, 17:39 Гетцлаф (Фаулер, Перрі - більш.) — 1:1, 20:48 Кеслер (Кольяно, Ліндхольм) - 2:1, 27:55 Вілсон (Елліс, Йосі) - 2:2, 50:25 Форсберг - 2:3; Воротарі: Гібсон - Рінне; Три зірки: Ніл (Н), Ліндхольм (А), Елліс (Н); Рахунок у серії - 1:0.

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