Збірна України з хокею визначилася зі складом на чемпіонат світу

Головний тренер збірної України з хокею Олександр Савицький оприлюднив список 22 виконавців, які відправляться в хорватський Загреб на чемпіонат світу у Дивізіоні ІВ. Про це повідомляє офіційний сайт ФХУ.

Найбільше у збірній представників хокейного клубу "Кременчук" - сім. Чинний чемпіон України - донецький "Донбас" - делегував у фінальну заявку п'ять виконавців. Стільки ж гравців представляють і київський клуб "Дженералз".

Всього в команді 17 представників національного чемпіонату і п'ятеро легіонерів із США, Білорусі, Румунії та Казахстану.

В цілому склад команди виглядає наступним чином:

Воротарі: Едуард Захарченко ("Дженералз"), Михайло Шевчук (ХК "Кременчук")

Захисники: Віталій Андрейків, Кирило Жовнір, Денис Ісаєнко, Володимир Романенко (всі - "Кременчук"), Володимир Алексюк, Денис Петрухно, Всеволод Толстушко (всі - "Донбас"), Олександр Побєдоносцев ("Дженералз")

Нападники: Артем Гніденко, Георгій Кіча, Євген Тимченко (всі - "Дженералз"), Сергій Бабинець, Віктор Захаров (обидва - "Донбас"), Юрій Петранговський, Дмитро Чернишенко (обидва - "Кременчук"), Андрій Міхнов, Олег Шафаренко (обидва - "Юність", Білорусь), Владислав Гаврик ("Коламбус", SPHL), Артем Бондарєв ("Стяуа", Румунія), Роман Благой ("Сариарка", ВХЛ).

Нагадаємо, що чемпіонат світу пройде у столиці Хорватії з 17 по 23 квітня 2016 року. Суперниками української команди в боротьбі за путівку до Дивізіону ІА будуть національні збірні Великобританії, Хорватії, Литви, Естонії та Румунії.