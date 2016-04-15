НХЛ. "Айлендерс" і "Флорида" влаштували феєрію, "Вашингтон" і "Даллас" шайб не пропускали

У Національній хокейній лізі пройшов другий день матчів плей-офф.

Вашингтон - Філадельфія - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Шайби: 36:21 Карлсон (Йоханссон, Бекстрем - більш.) - 1:0, 56:36 Бігл (Йохансон) - 2:0 Воротарі: Холтбі - Мейсон Три зірки: Холтбі, Карлсон, Йоханссон (всі - Вашингтон) Рахунок у серії - 1:0 Флорида - Нью-Йорк Айлендерс - 4:5 (2:2, 1:1, 1:2) Шайби: 01:55 Парселл (Гудлер, Куліков) - 1:0, 06:39 Нельсон (Строум) - 1:1, 13:51 Йокінен (Кемпбелл, Сміт - більш.) - 2:1, 16:46 Нільсен (Таварес, Ледді - більш.) - 2:2, 21:31 Сміт (Петровіч, Йокінен) - 3:2, 39:38 Таварес (Окпосо, Нільсен) - 3:3, 42:33 Окпосо (Таварес) - 3:4, 46:01 Строум (Квайн, Хамонік) - 3:5, 46:56 Сміт (Йокінен, Бьєгстад) - 4:5 Воротарі: Люонго - Грайсс Три зірки: Таварес (НЙ), Сміт (Ф), Окпосо (НЙ) Рахунок у серії - 1:0 Даллас - Міннесота - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Шайби: 23:53 Факсу (Хемскі) - 1:0, 32:17 Спецца (Ітт, Дж. Бенн) - 2:0, 54:16 Ітт (Спецца, Дж. Бенн - більш.) - 3:0, 56:00 Дж. Бенн - 4:0 Воротарі: Лехтонен — Дубник Три зірки: Спецца, Факсу, Лехтонен (всі - Даллас) Рахунок у серії - 1:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе - 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) Шайби: 02:53 Маззін (Лучич, Пірсон) - 1:0, 06:25 Павелскі (Бернс, Кутюр - більш) - 1:1, 26:50 Бьорнс (Ворд) - 1:2, 27:30 Картер (Лучіч, Копітар - більш.) - 2:2, 37:18 Льюїс (менш.) - 3:2, 37:48 Хьортл (Уорд, Донской) - 3:3, 40:17 Павелскі (Брон) - 3:4; Воротарі: Квік - Джонс Три зірки: Павелскі (СХ), Лучіч (ЛА), Уорд (СХ) Рахунок у серії - 1:0

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