Плей-офф НХЛ відкрився перемогами "Тампи-Бей", "Піттсбурга" та "Сент-Луїса"

Минулої ночі у найсильнішій хокейній лізі світу почалися серії матчів на виліт.

Тампа-Бей — Детройт - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) Шайби: 06:23 Кучеров (Джонсон, Кіллорн) — 1:0, 22:11 Грін (Декайзер, Татар) — 1:1, 24:07 Абделькадер (Квінсі) — 1:2, 29:29 Кучеров (Кобурн, Нестеров) — 2:2, 49:52 Кіллорн (Джонсон, Кучеров) — 3:2; Воротарі: Бішоп — Ховард; Три зірки: Кучеров, Джонсон, Кіллорн (всі - Тампа-Бей); Рахунок у серії - 1:0. Піттсбург — Нью-Йорк Рейнджерс - 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) Шайби: 19:42 Хорнквіст (Ширі, Летанг) — 1:0, 38:56 Кросбі (Хорнквіст) — 2:0, 43:10 Степан (Неш, Брассар — більш.) — 2:1, 45:31 Кунакл (Боніно, Летанг — менш.) — 3:1, 49:02 Хорнквіст (Кессел, Кросбі — більш.) — 4:1, 50:11 Степан (Бойл, Зуккарелло) — 4:2, 57:10 Хорнквіст (Кросбі, Дейлі) — 5:2; Воротарі: Заткофф — Лундквіст (Раанта); Три зірки: Хорнквист, Заткофф, Кросбі — все Піттсбург; Рахунок у серії - 1:0. Сент-Луїс — Чикаго 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Шайби: у першому овертаймі 09:04 Бэкес (Боумістер, Пьєтранджело) — 1:0; Воротарі: Елліотт — Кроуфорд; Три зірки: Бэкес (СЛ), Елліотт (СЛ), Кроуфорд (Год); Рахунок у серії 1:0.

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