У регулярному чемпіонаті НХЛ сформовано чотири пари плей-офф

У Національній хокейній лізі (НХЛ) після поєдинків минулої ночі були сформовані перші чотири пари плей-офф.

У першому раунді Західної конференції "Даллас" зіграє з "Міннесотою", а "Сент-Луїс" поміряється силами з "Чикаго". На Сході сформувалися пари: "Вашингтон" - "Філадельфія" і "Тампа Бей" - "Детройт".

Результати матчів дня виглядають наступним чином:

Колорадо — Анахайм 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Шайби: 14:44 Фаулер (Стюарт, Перрі — більш.) — 0:1, 19:05 Сілфверберг (Кеслер, Кольяно) — 0:2, 29:37 Гарбатт (Перрі, Рітчі) — 0:3, 29:54 Холден (Джонсон, Содерберг) — 1:3, 30:26 Ігінла (Ландеског) — 2:3, 51:20 Гетцлаф (Перрі, Теодор — більш.) — 2:4, 52:57 Сілфверберг (Кеслер, Кольяно) — 2:5, 58:45 Редмонд (Григоренко, Агоццино — більш.) — 3:5

Воротарі: Варламов — Гібсон

Три зірки: Сілфверберг, Перрі, Кеслер (всі - Анахайм)

Міннесота — Калгарі - 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Шайби: 33:00 Далпе (Картер, Фолин) — 1:0, 53:35 Болліг (Шор, Елсон) — 1:1, 54:06 Сієлофф (Бэклунд, Ферланд) — 1:2

Воротарі: Дубнік (Кемпер) — Бекстрем

Три зірки: Бекстрем (К), Далпе (М), Картер (М)

Монреаль — Тампа-Бей - 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Шайби: 05:11 Гальченюк (Галлахер) — 1:0, 16:27 Плєканєц (Еллер, Ємєлін) — 2:0, 20:27 Пасіоретти (Гальченюк, Марков) — 3:0, 23:44 Гальченюк (Пасіоретти, Марков — більш.) — 4:0, 46:33 Палат (Філппула) — 4:1, 53:00 Дрюен (Карл, Палат) — 4:2, 59:54 Пасіоретти (Галлахер) — 5:2

Воротарі: Кондон — Васілевскій

Три зірки: Гальченюк (М), Пасіоретти (М), Дрюен (ТБ)

Флорида — Кароліна - 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 01:39 Парселл (Гудлер, Грімальді) — 1:0, 03:58 Йокінен (Бьєгстад, Куліков) — 2:0, 07:40 Екблад (Гудлер, Парселл) — 3:0, 24:56 Хьюбердо (Ягр, Барков) — 4:0, 30:47 Ліндхольм (Стаал) — 4:1, 44:38 Стаал (Хэніфін, Ліндхольм — більш.) — 4:2, 59:54 Сміт (Йокінен) — 5:2

Воротарі: Люонго — Лак

Три зірки: Парселл, Гудлер, Экблад — все Флорида

Нью-Джерсі — Торонто - 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Шайби: 02:53 Паренто (Лайх, Кемпбелл) — 0:1, 09:10 Сміт-Пеллі (Заха) — 1:1, 20:58 Енріке (Ларссон, Еліаш) — 2:1, 30:42 Енріке (Рууту, Мур) — 3:1, 57:04 Палмьєрі (Еліаш, Заха) — 4:1, 59:44 Еліаш (Палмьєрі) — 5:1

Воротарі: Шнайдер — Спаркс

Три зірки: Еліаш, Енріке, Палмьері (всі - Нью-Джерсі)

Коламбус — Чикаго - 5:4 ВІД (0:3, 3:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 00:09 Кейн (Панарін, Расмуссен) — 0:1, 11:25 Панарін (Кейн, Сібрук — більш) — 0:2, 14:06 Панарін — 0:3, 26:29 Хартнелл (Веннберг, Саад) — 1:3, 32:55 Калверт — 2:3, 37:00 Саад (Веннберг, Хартнелл) — 3:3, 43:09 Веннберг (Хартнелл, Мюррей) — 4:3, 49:49 Кейн (Крюгер, Сібрук) — 4:4, в овертаймі 02:29 Хартнелл (Аткінсон, Джонс — більш.) — 5:4

Воротарі: Бобровскій — Кроуфорд

Три зірки: Хартнелл, Веннберг, Саад (всі - Коламбус)

Нью-Йорк Айлендерс — Баффало - 3:4 ВІД (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Шайби: 22:03 Мейфілд (Сізікас, Берньє) — 1:0, 25:10 Моулсон (Айхель, Райнхарт) — 1:1, 37:57 Родрігес (О'Райллі, Делаурье) — 1:2, 42:07 Кайн (Кірнс — менш.) — 2:2, 45:57 Джионта (Фашинг, Джорджес) — 2:3, 53:34 Таварес (де Хаан) — 3:3 в овертаймі 02:46 Джионта (Писик, Родрігес) — 3:4

Воротарі: Гібсон — Уллмарк

Три зірки: Джионта (Б), Родрігес (Б), Кайн (НЙ)

Сент-Луїс — Вашингтон - 1:5 (1:2, 0:1, 0:1)

Шайби: 01:15 Тарасенко (Пьєтранджело, Счастни) — 1:0, 04:04 Овечкін (Карлсон, Бекстрем) — 1:1, 06:49 Овечкін (Бекстрем) — 1:2, 25:21 Карлсон (Вілсон, Орпик) — 1:3, 30:56 Чимера (Кузнєцов, Орлов) — 1:4, 50:35 Овечкін (Бекстрем, Оши) — 1:5

Воротарі: Елліотт (Нілссон) — Холтбі

Три зірки: Овечкін, Холтбі, Бекстрем (всі - Вашингтон)

Даллас — Нешвілл - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Шайби: 00:19 Елліс — 0:1, 28:23 Ярнкрок (Форсберг, Ніл — більш.) — 0:2, 30:46 Спецца (Нічушкин, Одуя) — 1:2, 33:05 Спецца (Джемі Бенн, Шарп — більш.) — 2:2, 59:00 Спецца (Клінгберг, Голігоскі) — 3:2

Воротарі: Ніємі — Хаттон

Три зірки: Спецца (Д), Ніємі (Д), Елліс (Н)

Ванкувер — Едмонтон - 4:3 (по буллітам) (1:0, 0:2, 2:2, 0:0, 1:0)

Шайби: 10:01 Дорсетт (Бартковскі) — 1:0, 33:46 Нюрс (Якупов, Корпікоскі) — 1:1, 41:21 Тім (Дорсетт) — 2:1, 47:46 Ньюджент-Хопкінс (Хол, Пекарінен) — 2:2, 55:52 Хансен (Бартковскі, Бьєга) — 3:2, 58:33 Маруні (Якупов, Лєтесту — більш.) — 3:3

Вирішальний булліт: Тім (сьомий раунд)

Воротарі: Маркстрем — Талбо

Три зірки: Хансен (В), Ньюджент-Хопкінс (Е), Бартковскі (В)

Лос-Анджелес — Вінніпег - 3:4 (по буллітам) (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 09:18 Тоффолі (Картер, Браун) — 1:0, 13:29 Пірсон (Лучіч, Копітар) — 2:0, 26:05 Андреофф - 3:0, 37:06 Копп (Петан, Арміа) — 3:1, 39:19 Елерс (Вілер, Бурмістров) — 3:2, 43:21 Вілер (Шайфлі, Елерс) — 3:3

Вирішальний булліт: Шайфлі (другий раунд)

Воротарі: Квік — Павелєц

Три зірки: Пірсон (ЛА), Вілер (В), Шенн (ЛА)

Сан-Хосе — Арізона - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 47:29 Павелскі (Торнтон, Бернс — більш.) — 1:0

Воротарі: Джонс — Сміт

Три зірки: Джонс (СХ), Сміт (А), Павелскі (СХ)