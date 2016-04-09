НХЛ: "Коламбус" переграв "Баффало" у єдиному матчі дня

Поєдинок між аутсайдерами Східної конференції завершився перемогою "Блу Джекетс" над "Сейбрс".

Баффало — Коламбус - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) Шайби: 18:45 Калверт (Дубінські, Мюррей — більш.) — 0:1, 33:37 Райнхарт (Айхель, Моулсон — більш) — 1:1, 35:16 Фоліньо (Дженнер, Андерсон) — 1:2, 37:25 Прут (Карлссон) — 1:3, 45:11 Саад (Веннберг, Бьоркстранд) — 1:4 Воротарі: Касдорф — Корпісало Три зірки: Саад (К), Фоліньо (К), Райнхарт (Б)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter