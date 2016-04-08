До збірної України з хокею під'їхали легіонери

У розташування національної збірної України з хокею, яка на льоду київського Палацу спорту готується до чемпіонату світу, приїхали два північноамериканських легіонера - Владислав Гаврик та Ігор Мережко. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України.

Владислав Гаврик виступає за "Коламбус Коттонмаус" в Південній професійній хокейній лізі (SPHL). Ігор Мережко грає у команді "Летбридж Харрікейнс" з Західної хокейної ліги (WHL).

Завтра до Києва прибуде найкращий снайпер регулярного чемпіонату російської Вищої хокейної ліги Роман Благий. Також приступить до тренувань чемпіон Білорусі цього сезону Олег Шафаренко, який вранці разом з Вадимом Селіверстовим, Олександром Побєдоносцевим та іншими партнерами по команді проходив медообстеження у спортдиспансері.

В той же час по завершенні сьогоднішнього тренування збірної залишили нападники Саїд Хамідов ("Рочестер Амеріканс", USPHL) і Олексій Янішевський (ХК "Кременчук"). Вони не змогли переконати тренерів у своїй профпридатності.

Чемпіонат світу пройде в столиці Хорватії з 17 по 23 квітня 2016 року. Суперниками української команди у боротьбі за путівку до Дивізіону ІА будуть національні збірні Великобританії, Хорватії, Литви, Естонії та Румунії.

У розширений список кандидатів потрапили прізвища 43 гравців, в тому числі виконавці з Росії, США, Білорусі та Румунії.