У Донецьку згорілу арену "Дружба" відновлювати так і не розпочали (фото)

Згорілу два роки тому в Донецьку арену "Дружба" досі не почали відновлювати, пише видання "Новини Донбасу".

Зараз в будівлі спорткомплексу, як і раніше, вибиті шибки. Всередині працює один з фондів, що надає жителям Донбасу гуманітарну допомогу.

Головний спорткомплекс міста для закритих видів спорту 27 травня 2014 року пограбували і підпалили бойовики-сепаратисти. Як повідомляла на той момент прес-служба хокейного клубу "Донбас": "Невідомі зв'язали охорону, винесли оргтехніку, плазмові екрани, засоби зв'язку, сейф, який знаходився у фан-магазині, викрали службові автомобілі і здійснили підпал спортивної споруди".

Раніше арена була домівкою для ХК "Донбас", який проводив у спорткомплексі капітальний ремонт для участі в Континентальній хокейній лізі (КХЛ). Також у "Дружбі" матчі баскетбольного чемпіонату України та єврокубків проводив БК "Донецьк".