Збірна України з хокею розпочала підготовку до чемпіонату світу

На першому тренуванні були присутні 22 хокеїста, повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

На даний момент у розпорядженні тренерського штабу 3 воротарі, 8 захисників та 11 нападників:

Воротарі: Едуард Захарченко, Вадим Селіверстов (обидва – Дженералз), Михайло Шевчук (ХК "Кременчук")

Захисники: Ігор Кугут (Зауралля, Росія), Володимир Алексюк, Павло Таран (обидва – Донбас), Денис Ісаєнко, Володимир Романенко, Кирило Жовнір, Володимир Варивода і Віталій Андрейків (всі – ХК "Кременчук")

Нападники: Севастян Карпенко, Олексій Янішевський, Юрій Петранговський, Дмитро Чернишенко, Іван Підгурський (всі – ХК "Кременчук"), Віталій Лялька (Сокіл, Росія), Саїд Хамідов (Рочестер, США), Артем Бондарєв ("Стяуа", Румунія), Сергій Кузьмик (Донбас), Артем Гніденко, Євген Тимченко (обидва – Дженералз).

Інші гравці прибуватимуть у розташування команди Олександра Савицького в найближчі дні.

Суперниками нашої команди на турнірі стануть збірні Румунії (17 квітня), Хорватії (18 квітня), Естонії (20 квітня), Литви (22 квітня) і Великобританії (23 квітня).

Згідно з регламентом змагань, для того щоб потрапити в другий за значущістю дивізіон світового хокею ІА, українській збірній необхідно займати 1-е місце.

Світова першість у третьому за значущістю дивізіоні відбудеться в хорватському Загребі з 17 по 23 квітня.