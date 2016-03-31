"Донбас" виграв четвертий матч поспіль у "Дженералз" і став чемпіоном України з хокею

У київському Палаці спорту завершився четвертий матч фінальної серії чемпіонату України з хокею, в якому київський "Дженералз" приймав донецький "Донбас" і програв з рахунком 1:3.

Таким чином, рахунок у фінальній серії став 4:0 на користь донецької команди, яка завоювала звання чемпіона України.

Заключний матч пройшов з помітною перевагою гостьової команди, яка деякий час навіть мала велику перевагу у три голи.

На 15-й хвилині рахунок відкрив Кирило Катрич, який скористався чудовою передачею Віктора Захарова - 0:1. А за три хвилини, на 18-й, Олександр Журун точним кидком завершив комбінацію за участю Євгена Горбаня та Іллі Докшина.

У другому періоді команди не вражали ворота один одного, а в заключній третій 20-хвилинці спочатку Віктор Захаров забив третій гол, завершивши комбінацію за участю Сергія Варламова і Катрича, й довівши перевагу своєї команди до великої. Останню шайбу у нинішньому сезоні в чемпіонаті України забив гравець "Дженералз" Микола Коляда - 1:3.

"Донбас" вчетверте в історії клубу став чемпіоном України.