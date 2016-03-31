Підготовка юніорської збірної України з хокею до чемпіонату світу розпочнеться у квітні

Підготовка юніорської (U18) збірної України з хокею до чемпіонату світу в Італії розпочнеться 4 квітня. Про це повідомляє УНН.

Юніорська збірна команда України з хокею (вік гравців до 18 років) 4 квітня розпочне заключний етап підготовки до чемпіонату світу в місті Азіаго, Італія. Наразі серед кандидатів на поїздку до Італії перебувають 29 гравців, які під орудою Євгена Аліпова та Ігоря Архіпенка на майданчику арени “Льодограй” у місті Богуславі. До заявки команди на чемпіонат світу потраплять 22 спортсмени.

“Восени минулого року більшість кандидатів до збірної вперше в житті отримали змогу брати участь в професіональних змаганнях. „Білий Барс“ із Білої Церкви, київський „Компаньйон“ та харківська „Юність“ нинішнього сезону зробили ставку на молодих українських виконавців. Саме на них та легіонерів із Європи та Північної Америки ми й робитимемо ставку”, — повідомив старший тренер команди Євген Аліпов.

Нинішнього сезону команда взяла участь у двох міжнародних турнірах. У грудні минулого року українська збірна посіла другу сходинку на турнірі в Угорщині, а у лютому фінішувала четвертою на змаганні в Польщі.

18 березня юніорська збірна отримала свого куратора. Командою опікуватиметься відомий громадський діяч, віце-президент Федерації хокею України Георгій Зубко. “Останнім часом ми спостерігаємо стрімке омолодження хокею. Якщо поглянути на національну збірну України, то в її складі виступає значна кількість молодих гравців, які ще два-три роки тому виступали на молодіжному рівні. Тому ми відчуваємо виключну відповідальність за якісну підготовку гравців, які в найближчому майбутньому захищатимуть кольори нашої держави на найвищому рівні”, — заявив Георгій Зубко.

Про організацію навчально-тренувального збору розповів менеджер команди Олександр Говорун: “З приводу матеріального забезпечення, то проблемних питань перед стартом підготовки немає. Команда забезпечена комфортними умовами як проживання, так і тренування. Ми обрали Богуслав у якості місця проведення заключного збору через ряд причин. По-перше, „Льодограй“ — це найновіша льодова арена в Україні, яка відповідає всім міжнародним вимогам. По-друге, в маленькому містечку гравці будуть сконцентровані виключно на підготовці до найвідповідальнішого змагання сезону, чого часом важко досягти у великому місті. І по-третє, ми віримо, що приїзд юніорської збірної дасть поштовх для розвитку місцевого хокею”.

Суперниками української команди на чемпіонаті будуть однолітки із Італії, Угорщини, Словенії, Японії та Південної Кореї. До групи А першого дивізіону потрапить лише переможець секстету.

Розклад матчів юніорської збірної України на чемпіонаті світу в Італії

18 квітня 2016 року

18:00 Україна U18 – Словенія U18

19 квітня 2016 року

14:30 Угорщина U18 – Україна U18

21 квітня 2016 року

18:00 Південна Корея U18 – Україна U18

22 квітня 2016 року

21:30 Україна U18 – Італія U18

24 квітня 2016 року

14:30 Японія U18 – Україна U18