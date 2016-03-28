Суддя хокейного матчу NCAA застосував прийом до гравця, який святкуючи забитий гол влетів у нього (відео)

У матчі чемпіонату хокейної Північно-Американської студентської ліги (NCAA) "Мічиган" - "Північна Дакота" гравець "Дакоти" Дрейк Каггіла після забитого гола врізався в арбітра.

До честі рефері гри, той не тільки встояв, але і звалив гравця застосувавши силовий прийом. Після чого зафіксував гол нападника.