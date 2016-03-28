Суддя хокейного матчу NCAA застосував прийом до гравця, який святкуючи забитий гол влетів у нього (відео)
13:52, 28 березня 2016Хокей
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Рефері професійно звалив хокеїста.
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У матчі чемпіонату хокейної Північно-Американської студентської ліги (NCAA) "Мічиган" - "Північна Дакота" гравець "Дакоти" Дрейк Каггіла після забитого гола врізався в арбітра.
До честі рефері гри, той не тільки встояв, але і звалив гравця застосувавши силовий прийом. Після чого зафіксував гол нападника.
Your family and friends will stop making jokes about you if the post-goal celebration you choose is the popular but challenging 'Reverse Wideman'The ref drops this kid like he had money down on Michigan.#BrodieyouevenliftОпубліковано NHL Trash Talkers 27 березня 2016 р.
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