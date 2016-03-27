"Донбас" виграв у "Дженералз" другий матч фінальної серії чемпіонату України з хокею

В Дружківці Донецької обл. завершився другий матч фінальної серії чемпіонату України з хокею, в якому "Донбас" знову здолав київський "Дженералз" і подвоїв перевагу в серії - 2:0.

Матч завершився перемогою господарів майданчику у серії булітів - 3:2.

Повторний поєдинок фінальної серії у Дружківці став не менш захоплюючим, ніж учорашнє протистояння «Донбасу» та «Дженералз».

На початку зустрічі у вболівальників сталося певне дежавю: ланка Ігоря Шаманського, як і у вчорашній зустрічі, відкрила рахунок. Це Олександр Побєдоносцев потужно вистрілив від синьої лінії, заставши зненацька Євгена Царегородцева. Втім цього разу на перерву киянам у статусі лідера піти не вдалося. Сергій Бабинець був зупинений недозволеним прийомом, через що арбітри призначили штрафний кидок. 15-й номер донеччан Едуарда Захарченка в цій ситуації переграв.

Наприкінці другої 20-хвилинки гості знову вийшли вперед. Це Микола Коляда вдало кинув з-під захисника. Але в третьому періоді все той же Бабинець зіпсував настрій київській команді, скориставшись позиційною помилкою захисників «генералів».

Вперше в історії фінальних серій чемпіонату України команди змушені були з’ясовувати сильнішого у додатковій 5-хвилинці. Цього разу голкіпери помилок не припускалися й справа дійшла до хокейної лотереї. Тривалий час польовим гравцям не вдавалося переграти воротарів. Лише дев’ятий кидок (у виконанні Віктора Шахворостова) став результативним. Відразу ж інтригу в протистояння повернув Микола Коляда. Наступним кидком Євген Нікіфоров знову виводить «Донбас» вперед. Рятувати ситуацію знову пішов Коляда, проте вдруге переграти Царегородцева молодому нападаючому не вдалося.

У підсумку «Донбас» завершив домашню частину фінальної серії двома перемогами. «Дженералз» спробує розмочити рахунок у серії вже у середу, 30 березня, коли команди зустрінуться на льоду київського Палацу спорту.