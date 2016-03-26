"Донбас" виграв перший матч фінальної серії чемпіонату України з хокею у київського "Дженералз"

Матч завершився з рахунком 2:1, повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

Старт поєдинку між «Донбасом» та «Дженералз» вийшов доволі несподіваним. Гравець київської команди Ігор Шаманський скористався помилкою захисту та голкіпера господарів та відкрив рахунок у поєдинку. Після цього моменту на майданчику точилася абсолютно рівна гра. Тож у стартовому періоді рахунок не змінився.

Друга 20-хвилинка пройшла під диктовку «Донбасу». Господарі створили чимало моментів для взяття воріт, але відзначитися донеччанам вдалося лише одного разу: Євген Нікіфоров виявився першим на добивання перед воротами киян.

Третій період пройшов під знаком нереалізованих моментів. Найкращу можливість вирвати перемогу за 10 секунд до фінальної сирени втратили гості, коли Ігор Шаманський не переграв Царегородцева при виході віч-на-віч.

Долю першого матчу серії визначив овертайм. Євген Секірко порушив правила, чим скористалися господарі. Денис Петрухно прострілив на п’ятак, де Ілля Докшин вдало підставив ключку та переправив шайбу у сітку воріт, принісши своїй команді перемогу.

Завтра команди проведуть другий матч серії. Початок гри о 16:00.