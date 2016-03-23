Київський "Дженералз" обіграв "Кременчук" і вийшов у фінал чемпіонату України з хокею

Таким чином, столична команда виграла серію з рахунком 3:2, повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

У вирішальному матчі вболівальники не побачили граду шайб у виконанні команд. Ризик був зведений до мінімуму і долю матчу вирішив єдиний гол. У другому періоді, на 35-й хвилині, Артем Гніденко реалізував більшість "Дженералз", завершивши комбінацію за участю Олександра Побєдоносцева та Олександра Караульщука.

У час, що залишився "Дженералс" зуміли зберегти свої ворота в недоторканності.

Таким чином, кияни вийшли у фінал чемпіонату України, де в серії до трьох перемог розіграють звання найсильнішої команди країни з донецьким "Донбасом".

Раніше, в півфінальній парі "Донбас" - "Витязь" хокеїсти донецької команди святкували успіх у трьох іграх поспіль - 3:0.