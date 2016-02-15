Гравців збірних України і Монголії чекає суворе покарання за бійку на матчі ЧС з хокею з м'ячем

Гравців збірних України і Монголії по хокею з м'ячем чекає серйозне покарання за масову бійку, яку вони влаштували в матчі за третє місце в групі Б на чемпіонаті світу в Ульяновську, повідомляє ТАСС, з посиланням на президента Міжнародної федерації хокею з м'ячем (FIB) Бориса Скринніка.

Основний час матчу закінчився з рахунком 5:5, в овертаймі перемогу здобули українські хокеїсти - 6:5. Вирішальний гол у бронзовому матчі записав на свій рахунок Дмитро Коваль.

Відразу після фінального свистка на льоду зав'язалася масова бійка. Відновити порядок вдалося лише після втручання поліції.

"Цей випадок буде розглянутий відповідним комітетом, який після розслідування доповість про свої рішення. Але ми завжди досить суворо підходимо до таких інцидентів, тому, найімовірніше, заходи будуть прийняті досить жорсткі. Але напевно я говорити не можу, оскільки не володію всією інформацією, а комітет у нас є незалежним органом. Можу лише зауважити, що подібні випадки я бачив на Азіатських іграх, але на чемпіонатах світу такого ще не траплялося", - сказав Скринник.

Як повідомляв УНІАН, раніше українці виграли на ЧС чотири з п'яти матчів групового етапу (1-е місце в підсумковій турнірній таблиці), у чвертьфіналі у серії 12-метрових здолали збірну Японії, а в півфіналі, також у серії 12-метрових, поступилися команді Німеччини.

Чемпіонат світу в Ульяновську проходив з 10 по 14 лютого.

Тижнем раніше тут проходив ЧС серед 8 найсильніших команд світу, де у фіналі збірна Росії обіграла команду Фінляндії (6:1) і стала чемпіоном світу. Бронза на рахунку команди Швеції.