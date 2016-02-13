Збірна України з хокею виграла матч кваліфікації Олімпіади-2018 у Хорватії

В Саппоро (Японія) завершився матч пре-кваліфікаційного турніру Олімпіади-2018 з хокею, в якому збірна України зустрічалася з командою Хорватії і виграла з рахунком 6:0, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації хокею.

Наша команда мала перевагу протягом всього матчу і вже в першому періоді зуміла забити три голи. Вже рівно за хвилину після початку гри гол забив Артем Гніденко, котрий завершив комбінацію за участю партнерів по команді Георгія Кічі та Юрія Петранговского. На 8-й хвилині Олександр Побєдоносцев забив другий гол, а на 16-й - Петранговський довів перевагу збірної України до великої, 3:0.

У другому періоді наші хокеїсти обмежилися однією шайбою, яку на свій рахунок записав Кіча, а в заключному третьому ігровому відрізку матчу, на 50-й хвилині відзначився Роман Благой, а на 60-й, за 5 секунд до кінця основного часу гри, Артем Бондарєв встановив остаточний рахунок - 6:0.

Як повідомляв УНІАН, у першому турі збірна України обіграла команду Румунії з рахунком 3:0. У неділю збірна України проведе вирішальний матч турніру з командою Японії.

За регламентом змагань, у третій вирішальний раунд кваліфікації Ігор-2018 виходить тільки переможець пре-кваліфікації.