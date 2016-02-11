Збірна України з хокею виграла перший матч кваліфікації до Олімпіади-2018

В Саппоро (Японія) завершився матч 1-го туру пре-кваліфікації до Олімпійських ігор-2018, в якому збірна України обіграла команду Румунії, повідомляє прес-служба Міжнародної федерації хокею.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Гра проходила з невеликою перевагою української команди,що вперше було використано в середині гри. На 30-й хвилині гри Владислав Луговий точним кидком завершив комбінацію за участю Сергія Кузьмика і Андрія Міхнова. А в кінцівці другого періоду, на 49-й хвилині, Міхнов забив гол після пасу Артема Бондарєва.

У третьому заключному періоді на 55-й хвилині відзначився Денис Ісаєнко, який завершив голом комбінацію за участю Артема Гніденка і Георгія Кічі.

Таким чином, українці виграли перший з трьох матчів турніру в Саппоро. В суботу-неділю команда Олександра Савицького проведе ігри зі збірними Хорватії та Японії.

Путівку у фінальний раунд кваліфікаційного турніру Олімпіади-2018 отримає лише переможець змагань в Саппоро. Інші команди втрачають всі шанси потрапити на Ігри.