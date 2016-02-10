Юні спортсмени збірної України відправились на II зимові Юнацькі Олімпійські ігри в Ліллехаммер

Напутні слова атлетам лунали від президента Національного олімпійського комітету України, Олімпійського чемпіона Сергія Бубки, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту, срібного призера Олімпійських ігор в Сіднеї-2000 з плавання Дениса Силантьєв й першої медалістки Незалежної України, бронзової призерки Олімпійських ігор в Ліллехаммері-1994 з біатлону Валентини Цербе, повідомляє прес-служба НОК України.

Саме наші відомі спортсмени – Денис Силантьєв та Валентина Цербе й провели вже традиційну процедуру передачу прапора України юним атлетам. Синьо-жовтий стяг прийняли чемпіонка України серед юніорів з фігурного катання у танцях на льоду Анжеліка Юрченко та учасник дорослого Кубка Європи зі скелетону Владислав Гераскевич.

23 українці зуміли вибороти право представляти свою країну на найпрестижніших планетарних змаганнях.

Загалом 1100 атлетів з 71 країни світу віком від 14 до 18 років протягом 10 днів розіграють 70 комплектів нагород в усіх традиційних 15 зимових дисциплінах. Наші спортсмени будуть представлені у 9-ти з них: біатлоні, лижному двоборстві, фігурному катанні, санному спорті, стрибках на лижах з трампліну, лижних гонках, гірськолижному спорті, сноубордингу та скелетоні.

Вперше до змагальної програми будуть включені і абсолютно нові дисципліни, які дебютують під час Юнацьких Олімпійських ігор-2016. А саме: гонки на монобобах; одиночна змішана естафета в біатлоні, в якій кожну країну представлятимуть 1 дівчина і 1 юнак; змагання зі слоупстайлу (фрістайл); змагання з сноубордкросу (сноуборд). У змаганнях з хокею медалі розіграють не тільки серед команд, але й в індивідуальній майстерності (точність і сила кидків, швидкість катання, мистецтво ведення шайби й інші елементи гри). Нововведенням спортивної програми Ігор стануть і командні змагання в комбінованих видах спорту.

Наймолодшим представником юнацької олімпійської збірної команди України є фігурист Іван Шмуратко з Києва, якому наприкінці грудня виповнилось 14 років. Також саме цей вид спорту – фігурне катання, делегував найбільшу кількість своїх учасників до збірної – 7 чоловік.

Особливістю команди зразка 2016 року є і те, що вперше в історії Незалежної України представник скелетону виступатиме на Олімпійських іграх. Цього права удостоївся Владислав Гераскевич з Дніпропетровщини.

Найбільшу кількість атлетів до збірної делегували Харківська (6 чол.) та Львівська (5 чол.) області й місто Київ (5 чол.).

Ліллехаммер вже вдруге стає столицею Олімпійських ігор. У 1994 році норвезьке місто приймало XVII зимові Олімпійські ігри, а тому організатори максимально використовують спадщину попередніх змагань. Турніри з усіх видів спорту пройдуть на аренах, побудованих до Ігор-1994. Винятком становлять лише арени для керлінгу та хокею які були зведені спеціально до ЮОІ-2016.

Але Юнацькі Олімпійські ігри – це не лише змагання та спортивна боротьба, а й різноманітні навчальні, культурно-освітні заходи, які відвідуватимуть всі учасники Ігор. Тож у вільний від стартів час спортсмени у Ліллехаммері зможуть відвідувати різноманітні семінари, майстер-класи, екскурсії, заняття з тімбілдінгу, які спрямовані на спілкування, налагодження контактів і підвищення рівня знань про історію та культуру інших країн. Підніматимуться й актуальні теми, зокрема: майбутньої кар’єри, здорового способу життя, боротьби з допінгом, профілактики травматизму і життя після спорту та як перемагати не лише на турнірах, але й в житті.

«Хочеться побажати вам, юні спортсмени, щоб ви сповна відчули цей незабутній олімпійський дух і стали достойними членами великої і дружньої олімпійської родини. Вдячний вашим батькам і тренерам за виховання, Міністерству молоді та спорту, федераціям, фізкультурно-спортивним товариствам – за підготовку, а нашому партнеру – компанії PEAK за те, що наша команда буде виглядати яскраво та стильно на Юнацьких Олімпійських іграх. У добру путь, юні олімпійці України! Ми віримо у вас. Пам’ятайте, що переможете себе, переможете всіх!», - наголосив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

У церемонії зустрічі зі спортсменами також взяли участь віце-президенти НОК України Валерій Борзов, Ігор Гоцул, Равіль Сафіуллін, члени Виконкому НОК, керівники федерацій з зимових видів спорту та фізкультурно-спортивних товариств, батьки спортсменів.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році Міжнародний Олімпійський Комітет прийняв історичне рішення - започаткувати проведення літніх та зимових Юнацьких Олімпійський ігор (ЮОІ). У 2010 році в Сінгапурі відбулись I літні ЮОІ, а у 2012 в Інсбруку – I зимові ЮОІ.

Головою Координаційної комісії Міжнародного Олімпійського Комітету з питань підготовки Юнацьких Олімпійських ігор-2010 в Сінгапурі був Олімпійський чемпіон, член Виконкому МОК, президент НОК Сергій Бубка.

На I зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2012 року в Інсбруку (Австрія) спортсмени України здобули три срібні медалі – у фігурному катанні - Олександра Назарова – Максим Нікітін (танці на льоду), Ярослав Паніот (одиночне катання) та у шорт-треку Марія Долгополова.