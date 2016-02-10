Юні спортсмени збірної України відправились на II зимові Юнацькі Олімпійські ігри в Ліллехаммер
10 лютого, за декілька годин до від’їзду до столиці ІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор, в Олімпійському домі відбулась зустріч наших юних олімпійців зі спортивним керівництвом країни.
Напутні слова атлетам лунали від президента Національного олімпійського комітету України, Олімпійського чемпіона Сергія Бубки, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту, срібного призера Олімпійських ігор в Сіднеї-2000 з плавання Дениса Силантьєв й першої медалістки Незалежної України, бронзової призерки Олімпійських ігор в Ліллехаммері-1994 з біатлону Валентини Цербе, повідомляє прес-служба НОК України.
Саме наші відомі спортсмени – Денис Силантьєв та Валентина Цербе й провели вже традиційну процедуру передачу прапора України юним атлетам. Синьо-жовтий стяг прийняли чемпіонка України серед юніорів з фігурного катання у танцях на льоду Анжеліка Юрченко та учасник дорослого Кубка Європи зі скелетону Владислав Гераскевич.
23 українці зуміли вибороти право представляти свою країну на найпрестижніших планетарних змаганнях.
Загалом 1100 атлетів з 71 країни світу віком від 14 до 18 років протягом 10 днів розіграють 70 комплектів нагород в усіх традиційних 15 зимових дисциплінах. Наші спортсмени будуть представлені у 9-ти з них: біатлоні, лижному двоборстві, фігурному катанні, санному спорті, стрибках на лижах з трампліну, лижних гонках, гірськолижному спорті, сноубордингу та скелетоні.
Вперше до змагальної програми будуть включені і абсолютно нові дисципліни, які дебютують під час Юнацьких Олімпійських ігор-2016. А саме: гонки на монобобах; одиночна змішана естафета в біатлоні, в якій кожну країну представлятимуть 1 дівчина і 1 юнак; змагання зі слоупстайлу (фрістайл); змагання з сноубордкросу (сноуборд). У змаганнях з хокею медалі розіграють не тільки серед команд, але й в індивідуальній майстерності (точність і сила кидків, швидкість катання, мистецтво ведення шайби й інші елементи гри). Нововведенням спортивної програми Ігор стануть і командні змагання в комбінованих видах спорту.
Наймолодшим представником юнацької олімпійської збірної команди України є фігурист Іван Шмуратко з Києва, якому наприкінці грудня виповнилось 14 років. Також саме цей вид спорту – фігурне катання, делегував найбільшу кількість своїх учасників до збірної – 7 чоловік.
Особливістю команди зразка 2016 року є і те, що вперше в історії Незалежної України представник скелетону виступатиме на Олімпійських іграх. Цього права удостоївся Владислав Гераскевич з Дніпропетровщини.
Найбільшу кількість атлетів до збірної делегували Харківська (6 чол.) та Львівська (5 чол.) області й місто Київ (5 чол.).
Ліллехаммер вже вдруге стає столицею Олімпійських ігор. У 1994 році норвезьке місто приймало XVII зимові Олімпійські ігри, а тому організатори максимально використовують спадщину попередніх змагань. Турніри з усіх видів спорту пройдуть на аренах, побудованих до Ігор-1994. Винятком становлять лише арени для керлінгу та хокею які були зведені спеціально до ЮОІ-2016.
Але Юнацькі Олімпійські ігри – це не лише змагання та спортивна боротьба, а й різноманітні навчальні, культурно-освітні заходи, які відвідуватимуть всі учасники Ігор. Тож у вільний від стартів час спортсмени у Ліллехаммері зможуть відвідувати різноманітні семінари, майстер-класи, екскурсії, заняття з тімбілдінгу, які спрямовані на спілкування, налагодження контактів і підвищення рівня знань про історію та культуру інших країн. Підніматимуться й актуальні теми, зокрема: майбутньої кар’єри, здорового способу життя, боротьби з допінгом, профілактики травматизму і життя після спорту та як перемагати не лише на турнірах, але й в житті.
«Хочеться побажати вам, юні спортсмени, щоб ви сповна відчули цей незабутній олімпійський дух і стали достойними членами великої і дружньої олімпійської родини. Вдячний вашим батькам і тренерам за виховання, Міністерству молоді та спорту, федераціям, фізкультурно-спортивним товариствам – за підготовку, а нашому партнеру – компанії PEAK за те, що наша команда буде виглядати яскраво та стильно на Юнацьких Олімпійських іграх. У добру путь, юні олімпійці України! Ми віримо у вас. Пам’ятайте, що переможете себе, переможете всіх!», - наголосив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.
У церемонії зустрічі зі спортсменами також взяли участь віце-президенти НОК України Валерій Борзов, Ігор Гоцул, Равіль Сафіуллін, члени Виконкому НОК, керівники федерацій з зимових видів спорту та фізкультурно-спортивних товариств, батьки спортсменів.
Як повідомляв УНІАН, у 2008 році Міжнародний Олімпійський Комітет прийняв історичне рішення - започаткувати проведення літніх та зимових Юнацьких Олімпійський ігор (ЮОІ). У 2010 році в Сінгапурі відбулись I літні ЮОІ, а у 2012 в Інсбруку – I зимові ЮОІ.
Головою Координаційної комісії Міжнародного Олімпійського Комітету з питань підготовки Юнацьких Олімпійських ігор-2010 в Сінгапурі був Олімпійський чемпіон, член Виконкому МОК, президент НОК Сергій Бубка.
На I зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2012 року в Інсбруку (Австрія) спортсмени України здобули три срібні медалі – у фігурному катанні - Олександра Назарова – Максим Нікітін (танці на льоду), Ярослав Паніот (одиночне катання) та у шорт-треку Марія Долгополова.