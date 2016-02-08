Оприлюднено склад збірної України з хокею на кваліфікаційний турнір до Олімпіади-2018

Головний тренер національної збірної команди України з хокею Олександр Савицький оголосив список хокеїстів, які візьмуть участь в Олімпійському кваліфікаційному турнірі в Саппоро (Японія), повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

Поза складом опинилися захисник Кирило Жовнір (ХК «Кременчук»), який відбув додому ще вчора ввечері, а також нападаючі Дмитро Чернишенко, Олексій Янішевський (обидва – ХК «Кременчук») та Іван Савченко («Дженералз»).

Більшість гравців, які потрапили до списку 23-х, представляють національний чемпіонат. По семеро виконавців є представниками «Донбасу» та хокейного клубу «Кременчук». П’ятьох гравців делегував до збірної «Дженералз». Ще по одному виконавцю представляють чемпіонати ВХЛ, Польщі, Румунії та Білорусі.

На офіційних змаганнях у складі національної збірної зможуть дебютувати відразу 10 спортсменів: Михайло Шевчук, Віталій Андрейків, Антон Бойков, Сергій Бабинець, Севастьян Карпенко, Георгій Кіча, Владислав Луговий, Володимир Романенко, Павло Таран та Всеволод Толстушко.

Склад збірної України на Олімпійський кваліфікаційний турнір в Японії виглядає наступним чином:

Воротарі - Селіверстов Вадим, Шевчук Михайло, Захарченко Едуард;

Захисники - Андрейків Віталій, Толстушко Всеволод, Алексюк Володимир, Побєдоносцев Олександр, Ісаєнко Денис, Романенко Володимир, Петрухно Денис, Таран Павло;

Нападаючі - Луговий Владислав, Міхнов Андрій, Кіча Георгій, Захаров Віктор, Карпенко Севастьян, Бойков Антон, Бабинець Сергій, Петранговський Юрій, Гніденко Артем, Благий Роман, Бондарєв Артем, Кузьмік Сергій.

Кваліфікаційний турнір до Олімпіади-2018 відбудеться в Саппоро (Японія) з 11 по 14 лютого.