Збірна України з хокею розпочне підготовку до кваліфікацї ОІ-2018 4 лютого

4 лютого гравці національної збірної команди України зберуться у Броварах для підготовки до Олімпійського кваліфікаційного турніру, повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

Тренувальні заняття, які відбуватимуться на льодовій арені «Термінал», розпочнуться 5 лютого. Тренування будуть розпочинатися рано вранці, аби гравці пристосувалися до зміни поясів. В перший тренувальний день команда займатиметься на льоду з 7:00 по 8:30 та з 12:30 по 14:00. В решту днів перше тренування команди розпочинатиметься о 6:00. З 5 по 7 лютого будуть проходити дворазові тренування, 8 та 9 лютого – по одному тренуванню.

9 лютого команда вирушить до Саппоро, де з 11 по 14 числа відбудуться матчі Олімпійського кваліфікаційного турніру. Суперниками нашої команди за вихід до наступного раунду відбору будуть національні збірні Японії, Хорватії та Румунії. Продовжити боротьбу за путівку на Ігри зможе лише переможець кваліфікаційного турніру.

Всього на збір викликано 28 хокеїстів, з яких 24 є представниками національного чемпіонату. Найбільше у збірній представників хокейного клубу «Кременчук» – 11, семеро гравців представляють «Донбас», шість хокеїстів виступають у складі лідера чемпіонату – «Дженералз».

Олег Шафаренко та Андрій Міхнов через зайнятість у клубі приєднаються до команди 6 лютого. З тієї ж причини Артем Бондарєв з’явиться у розташуванні команди 7 лютого. Роман Благий приєднається до команди безпосередньо у Японії.

Список учасників навчально-тренувального збору виглядає таким чином.

Воротарі: Едуард Захарченко, Вадим Селіверстов (обидва – «Дженералз»), Михайло Шевчук (ХК «Кременчук»).

Захисники: Денис Ісаєнко, Володимир Романенко, Кирило Жовнір, Володимир Варивода (всі – ХК «Кременчук»), Володимир Алексюк, Денис Петрухно, Павло Таран, Всеволод Толстушко (всі – «Донбас»), Олександр Побєдоносцев («Дженералз»), Віталій Андрейків («Заглеб’є», Польща).

Нападаючі: Севастьян Карпенко, Владислав Луговий, Олексій Янішевський, Юрій Петранговський, Антон Бойков, Дмитро Чернишенко (всі – ХК «Кременчук»), Іван Савченко, Георгій Кіча, Артем Гніденко (всі – «Дженералз»), Сергій Бабинець, Віктор Захаров, Сергій Кузьмік (всі – «Донбас»), Олег Шафаренко, Андрій Міхнов (обидва – «Юність», Білорусь) та Артем Бондарєв («Стяуа», Румунія).

Головний тренер - Олександр Савицький, тренери Дмитро Підгурський та Павло Міхонік.