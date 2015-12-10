Суперник збірної України з хокею команда Японії відмовилася від участі у чемпіонаті світу

Молодіжна збірна команда Японії (U-20) не братиме участь в чемпіонаті світу в Дивізіоні ІВ, який найближчої суботи розпочнеться у французькому місті Межев, повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

Про причини цього рішення японської федерації не повідомляється.

Відповідно до статуту Міжнародної федерації хокею (статті 610 та 803), японська команда наступний сезон проведе у Дивізіоні ІІА.

Натомість за єдину путівку до групи А першого дивізіону боротимуться п’ять команд. Це молодіжні збірні Франції, Словенії, Польщі, Великобританії та України.

Як повідомляв УНІАН, молодіжний чемпіонат світу з хокею у Дивізіоні IB відбудеться у Франції з 12 по 18 грудня.