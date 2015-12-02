Молодіжна збірна України з хокею розпочинає підготовку до чемпіонату світу

Заняття на льоду триватимуть до 10 грудня, повідосляє прес-служба Федерації хокею України.

Програмою збору передбачено проведення 10 занять на льоду (7 з який – двогодинні), п’яти занять із загальної фізичної підготовки, а також теоретичних занять.

11 грудня команда вирушить до Франції, де у місті Межев відбудуться матчі молодіжного чемпіонату світу в Дивізіоні ІВ. Суперниками української збірної на турнірі будуть однолітки з Франції, Словенії, Польщі, Великобританії та Японії.

Більшість із викликаних на збір виконавців представляють національний чемпіонат. Розпочнуть підготовку до чемпіонату світу 20 виконавців. Микита Петленко та Олександр Горлушко з’являться у таборі команди 5 грудня. Артур Терчієв прибуде з Канади 6 грудня, а наші словацькі легіонери (Александров, Геворкян, Радецький та Ворона) приєднаються до команди 7 грудня. Через візові питання не вирішено питання приїзду до України Віталія Андрейківа. Тому цілком можливо, що захисник польського «Заглеб’є» приєднається до команди безпосередньо перед стартом чемпіонату світу.

В той же час через щільну зайнятість у своїх клубах не допоможуть команді у Франції Ігор Мережко, Євген Фадєєв, Віталій Лялька, Ігор Худяков та Кирило Бондаренко.

Участь у навчально-тренувальному зборі візьмуть 28 виконавців.

Воротарі: Богдан Дьяченко («Донбас»), Юрій Краснопольський («Білий Барс»), Микита Петленко («Компаньйон»)

Захисники: Віталій Андрейків («Заглеб’є», Польща), Олександр Александров («Міхаловце», Словаччина), Олександр Влад («Спарта», Чехія), Іван Ганопольський («Нюнасхамнс», Швеція), Андрій Григор’єв («Донбас»), Кирило Жовнір (ХК «Кременчук»), Ілля Романенко («Рапід»), Юрій Шпак («Дженералз»), Віталій Муль (ХК «Кременчук»), Олександр Горлушко («Компаньйон)

Нападаючі: Олексій Ворона («Міхаловце», Словаччина), Михайло Геворкян («Слован», Словаччина), Ілля Генералов («Білий Барс»), Тимур Гриценко (ХК «Кременчук»), Олександр Люльчук («Білий Барс»), Вадим Мазур («Торос», Росія), Філіп Матвієнко («Витязь»), Ренат Нігматуллін («Університет Конкордія», Канада), Максим Одноворченко («Юність»), Іван Радецький («Міхаловце», Словаччина), Ярослав Свіщев («Донбас»), Богдан Ступак («Лоуер Австрія Старс», Австрія), Артур Терчієв («Торонто Канадієнс», Канада), Дмитро Щербаков («Сточньовєц», Польща) та Євген Тимченко (без клубу)

Старший тренер: Андрій Савченко.

Чемпіонат світу триватиме з 11 по 18 грудня.