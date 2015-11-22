Хокеїсти "Кременчука" програли другий матч у півфіналі Континентального кубка

У Руані (Франція) завершився матч 2-го туру півфінального турніру Континентального кубка з хокею, в якому чинний чемпіон України ХК "Кременчук" зійшовся з місцевим "Драггонс" і програв з рахунком 3:7, повідомляє прес-служба українського клубу.

Господарі майданчика відкрили рахунок вже на 1-й хвилині, коли Крог виграв вкидання, Манавьян перевів шайбу на Лабеля, той запустив у прорив Тінеля, який з ходу відправив шайбу у верхній кут воріт українців.

Цей епізод став першим у низці помилок нашої команди. Щонайменше три з чотирьох пропущених у стартовому відрізку шайб були наслідком помилок українців. Наша ж команда не використала кілька чудових можливостей для взяття воріт досвідченого Дені Саборина. Екс-голкіпер «Піттсбург Пінгвінз» діяв холоднокровно і лише одного разу дозволив себе переграти, коли Севастян Карпенко виконував буліт.

Другий період, вже традиційно для турніру в Руані, «Кременчуг» провалив: гості і самі не відзначилися, і супернику дозволили це зробити двічі.

На початку заключної 20-хвилинки команди обмінялися закинутими шайбами. Спочатку у французів шайбу закинув Лоїк Ламперье, але через хвилину Тимур Гриценко добре попрацював на п'ятаку, підставив ключку під простріл Олексія Янішевського. Наступного закинутої шайби глядачі чекали майже 10 хвилин. Гриценко запустив у прорив Івана Підгурського і син головного тренера «Кременчука» не схибив - 3:7.

В результаті ХК «Кременчуг» зазнав другої поразки на турнірі, але у команди залишаються ще теоретичні шанси на друге місце і вихід у Суперфінал Континентального кубка.

Для цього потрібно вигравати у «ГКС Тихі» з різницею в 12 шайб і чекати поразка «Шахтаря» у матчі з «Руаном». Тоді українці, поляки і білоруси наберуть по 3 очки, і в підрахунок будуть враховуватися тільки закинуті шайби в особистих зустрічах між цими командами. Зараз у «Шахтаря» +5, «Тихі» +1 «Кременчука» -6.