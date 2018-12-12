"Зірка дня НХЛ" Овечкін зробив 21-й хет-трик і допоміг Вашингтону розтрощити Детройт

Матч завершився з рахунком 6:2 на користь Кепіталс.

У ніч на середу в Національній хокейній лізі Олександр Овечкін оформив хет-трик (21-й у кар'єрі), продовжив результативну серію до 12 матчів і відірвався від переслідувачів в суперечці кращих снайперів.

Вашингтон Кепіталс з російським легіонером у складі розгромив Детройт Ред Вінгс з рахунком 6:2, повідомляє офіційний сайт ліги.

Овечкін продовжує домінувати в НХЛ і йому це не набридає. У вівторок капітан "Вашингтона" оформив 21-й хет-трик у кар'єрі, продовжив результативну серію до 12 матчів і з 25 голами став одноосібним лідером снайперської гонки. За ці 12 ігор Овечкін закинув 13 шайб і зробив шість передач, причому за цей період всього один гол він забив у більшості. Ось і всі три сьогоднішні шайби були закинуті у рівних складах.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

11 грудня.

Бостон – Арізона– 4:3 (0:2, 4:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 12 Шмалц (Келлер, Екман-Ларссон), 0:2 – 13 Казінс (Арчибальд, Голігоскі), 1:2 – 28 Хейнен (Донато, Форсбакка-Карлссон), 2:2 – 29 Пастрняк (Крейчі, Маршанд), 3:2 – 31 Маршанд (Крейчі, Пастрняк), 4:2 – 33 Маршанд (Пастрняк, Крейчі), 4:3 – 35 Бантінг.

Баффало – Лос-Анджелес– 4:3 (1:1, 0:2, 2:0)

Шайби: 0:1 – 6 Маззин (Копітар, Иафалло), 1:1 – 13 Гиргенсонс, 1:2 – 20 Лафф (Маззин), 1:3 – 32 Кемпе (Форборт, Лайпсик), 2:3 – 43 Айкел (Райнхарт, Ристолайнен), 3:3 – 47 Ларссон (Родрігес, Пайлат), 4:3 – 61 Скіннер (Ристолайнен, Айкел).

Кароліна – Торонто– 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Шайби: 0:1 – 8 Енніс (Дермотт, Ґотьє), 1:1 – 32 Вільямс (Раск, Агв), 1:2 – 33 Райллі (Ст. Нюландер, Меттьюс), 1:3 – 45 Марло (Кадри, Ст. Нюландер), 1:4 – 48 Таварес (Гардінер, Марнер).

Коламбус – Ванкувер– 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Шайби: 1:0 – 1 Джонс (Еткінсон, Панарін), 1:1 – 48 Ливо (Петтерссон, Танев), 2:1 – 49 Бьоркстранн (Дюбуа, Харрінгтон), 2:2 – 56 Петтерссон (Едлер, Паливо), 2:3 – 58 Віртанен (Голдобін, Мотта).

Вашингтон – Детройт– 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

Шайби: 1:0 – 3 Конноллі (Кузнєцов, Карлсон), 2:0 – 10 Бойд (Яшкін, Дауд), 3:0 – 12 Овечкін (Кемпни, Бэкстрем), 4:0 – 29 Овечкін ( Бэкстрем, Карлсон), 5:0 – 30 Оші (Кузнєцов, Бэкстрем), 5:1 – 41 Ларкін (Дженсен, Нюквист), 6:1 – 49 Овечкін ( Бэкстрем, Юос), 6:2 – 56 Нюквист (Абделькадер).

Сент-Луїс – Флорида– 4:3 (0:1, 0:0, 4:2)

Шайби: 0:1 – 15 Дадонов (Юбердо), 1:1 – 41 Барбашов (Сундквист, Томас), 2:1 – 41 Перон (Шварц), 2:2 – 51 Уигар (Пысик, Макканн), 3:2 – 51 Перон (Шенн, Шварц), 3:3 – 53 Хоффман (Барков, Юбердо), 4:3 – 56 Шенн (Данн, Стеен).

Нешвілл – Оттава– 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 1 Сміт (Сісі, Дзингел), 1:1 – 15 Уотсон (Сиссонс, Екхольм), 2:1 – 29 Елліс (Джохансен, Йосі), 3:1 – 41 Сміт.

Міннесота – Монреаль– 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 14 Нідеррайтер (Парізе, Брудин), 2:0 – 31 Дамба (Парізе, Гранлунд), 3:0 – 32 Койл (Фоліньо), 4:0 – 34 Е. Стаал (Гранлунд), 5:0 – 39 Сперджен (Нідеррайтер, Цукер), 6:0 – 40 Дамба (Сутер, Гранлунд), 6:1 – 42 Петрі (Шоу, Шапю), 7:1 – 46 Парізе (Сутер, Сперджен).

Вінніпег – Чикаго– 6:3 (3:0, 1:2, 2:1)

Шайби: 1:0 – 7 Шайфли (Wheeler, Бафлин), 2:0 – 9 Майєрс (Рословик), 3:0 – 13 Коннор (Лайні), 4:0 – 21 Коннор (Бафлин, Шайфли), 4:1 – 22 Строум (Кіт, Кейн), 4:2 – 27 Кагун (Кемпф, Йокихарью), 4:3 – 46 Дебринкат (Кейн), 5:3 – 51 Перро (Майерс, Елерс), 6:3 – 59 Танев (Бафлин).

Колорадо – Едмонтон– 4:6 (0:1, 1:4, 3:1)

Шайби: 0:1 – 13 Бродзяк (Нерс), 0:2 – 29 Нюджент-Хопкінс (Беннінг, Макдэвид), 0:3 – 33 Нюджент-Хопкінс (Лучич), 0:4 – 35 Макдэвид (Ларссон, Драйзайтль), 1:4 – 36 Рантанен (Ландескуг, Беррі), 1:5 – 36 Драйзайтль (Бродзяк, Кэссиан), 2:5 – 41 Вілсон (Ландескуг, Рантанен), 2:6 – 43 Нерс (Драйзайтль, Нюджент-Хопкінс), 3:6 – 56 Ландескуг (Маккіннон, Рантанен), 4:6 – 58 Ландескуг (Маккіннон, Рантанен).